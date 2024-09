Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme in tv: “Dietro le quinte di Tale e Quale, il gelo”

Gossip TV

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi si sono ritrovati nella giura del primo appuntamento con Tale e Quale Show, il game show di Carlo Conti. Dopo la chiacchieratissima liaison sempre smentita (ma confermata da Belen Rodriguez) tra i due ci sarebbe stato un grande imbarazzo.

Venerdì 20 settembre è iniziata la quattordicesima edizione di Tale e Quale Show, uno dei programmi più seguiti e apprezzati dal pubblico italiano. Tra emozionanti performance e l'irresistibile carisma di Carlo Conti alla conduzione,l’attenzione di molti spettatori era rivolta a un incontro particolarmente atteso e carico di curiosità: quello tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: è gelo

Dopo mesi di speculazioni e gossip, i due si sono ritrovati faccia a faccia, seduti fianco a fianco come giudici dello show di Rai 1.

A rivelarlo, il portale di Roberto D'Agostino, Dagospia. Il primo a spifferare il flirt tra l'ex ballerino e la Pinella.

"Il format è ormai vecchio e lo conoscete tutti: scoop di Dagospia, pioggia di smentite. Poi le conferme arrivano con il tempo, in questo caso ci aveva pensato Belen sui social a confermare il flirt tra Alessia Marcuzzi e il potentissimo e intoccabile Stefano De Martino, con contrattone tra gli 8 e i 9 milioni di euro in tasca". Quindi la rivelazione: "[..] Dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo". Sarà andata veramente così? E se sì, quale il motivo del "fortissimo imbarazzo"?"

Mentre in diretta tutto sembrava procedere serenamente si racconta dunque una realtà molto diversa dietro le quinte. Stefano e Alessia non si sarebbero scambiati nemmeno un cenno di saluto caloroso. Anzi, l’incontro è stato descritto come freddo e formale, con un saluto rapido e privo di calore, quasi a voler evitare ogni ulteriore interazione. Marcuzzi appariva visibilmente a disagio, mentre De Martino ha mantenuto un atteggiamento distaccato e professionale.

Di recente, il conduttore di Affari Tuoi, è tornato a parlare di Belen Rodriguez e dei primi tempi vissuti con l'argentina:

“Faccio fatica a riguardare il me di quel periodo. Ti innamori di una delle donne più belle del mondo, la Ferrari delle donne, il sogno. Io ero uno sbarbato, lei stava con Fabrizio Corona, l'uomo italiano, fico, arrivo io, il ballerino di Amici senza barba, e Belen si innamora di me. In quel momento, io prendo uno schiaffone e non capisco nulla. Quella roba è stata travolgente, un attenzione a cui non ero abituato. Quel riflettore è diventato grande, in un momento in cui ero molto giovane, non avevo gli strumenti per gestire la comunicazione. Era stata accesa una luce su qualcosa che non era ancora a fuoco. Ero semplicemente ‘il marito di Belen'. In quel momento, non mi ponevo il problema di cosa mi arrivava dall'altro lato. Piano piano, ho ricordato il ragazzino che è partito a 10 anni da una scuola di danza ed è passato dal nulla a tutto e ho ricordato che non potevo essere solo questo. Me la prendevo con tutti quelli che mi etichettavano come ‘marito di Belen', ma ero io che stavo comunicando quella cosa.”