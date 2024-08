Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi: "Amadeus mi ha svelato un segreto"

Gossip TV

Stefano De Martino, ieri, ha presenziato alla conferenza stampa per la nuova edizione di Affari Tuoi 2024 in onda nell’access prime time di Rai 1 a partire da lunedì 2 settembre prossimo.

Ierii, martedì 27 agosto, si è svolta la conferenza stampa ufficiale per presentare la nuova stagione di Affari Tuoi, il celebre game show che ha intrattenuto milioni di italiani nel corso degli anni.

Affari Tuoi, parla Stefano De Martino: "Mi ha fatto un in bocca al lupo e ha detto "Vedrai che ti divertirai"

Il protagonista di questa edizione sarà Stefano De Martino, che ha risposto con entusiasmo e determinazione alle domande dei giornalisti. Il conduttore ed ex allievo di Amici, si trova a raccogliere una sfida non da poco, prendendo il posto di Amadeus, il quale, nelle ultime due stagioni, aveva restituito nuova linfa vitale al format, dopo un periodo di pausa.

Il debutto della nuova edizione di Affari Tuoi è previsto per lunedì 2 settembre, una partenza anticipata rispetto alla maggior parte dei programmi televisivi di questa stagione. La produzione ha optato per un ritorno alle origini, puntando su un'atmosfera vintage che richiama le prime edizioni del programma. Tra le novità più interessanti, spicca il ritorno del telefono a filo e i pacchi in cartone che contribuirò a creare un look più tradizionale per la nuova stagione del game show.

"Questo è un debutto importante per me - ha dichiarato De Martino - Ho sempre guardato Rai 1 come una grande nave, e salire a bordo mi entusiasma, mi fa piacere. Mi rifugio in studio per tenere a bada l'entusiasmo. Ho studiato le edizioni passate per trovare la mia strada che si costruirà nel tempo. Sarà una maratona lunga. La sfida è affrontare un quotidiano, fare compagnia agli italiani e puntare su questo aspetto che la TV ha in questa fascia, la compagnia"

Stefano ha svelato anche di aver sentito Amadeus, che andrà a sostituire per la seconda volta dopo lo show di Stasera tutto è possibile:

"Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sulla squadra della staffetta. Per la seconda volta prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c'è questo passaggio, finora ha portato bene ad entrambi. Amadeus ha lasciato STEP per iniziare la strada verso i cinque Sanremo. Gli ho detto "Speriamo porti bene ad entrambi". Mi ha fatto un in bocca al lupo e ha detto "Vedrai che ti divertirai".