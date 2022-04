Gossip TV

L'ex ballerino, giudice del talent di Amici, ha parlato della sua ex moglie Belen Rodriguez, nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo.

Stefano De Martino è stato ospite nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin, in onda per l'ultima volta con il doppio appuntamento settimanale. L'ex ballerino, oggi giudice dell'edizione serale di Amici, è stato in collegamento con la Toffanin proprio dagli studi del talent show di Maria De Filippi.

Stefano De Martino a Verissimo: "Belen? Devo tutelare i miei affetti"

In merito ad Amici, in cui da due anni sta ricoprendo il ruolo di giudice accanto a Stash e Emanuele Filiberto, dopo il suo esordio come ballerino, Stefano ha dichiarato:

"Ritornare ad Amici è strano, come tornare in una casa dove hai abitato per tanti anni. Ogni angolo ti ricorda un pezzo di vita vissuto, è sempre molto emozionante. Questa è una famiglia, sono cresciuto qui dentro. In questi anni sono cambiato molto, sono diventato meno tamarro perché mi vestono."

Sull'insegnate di danza, Alessandra Celentano, De Martino ha riservato delle bellissime parole, nonostante spesso non si trovi d'accordo con i suoi severi giudici:

"La Celentano migliora, ogni anno è sempre più giovane, più tonica. Avrà trovato l'elisir. Come carattere era molto peggio quando c'ero io come allievo".

Riguardo l'ipotesi di diventare di nuovo papà, l'ex ballerino ha confessato che il desiderio c'è con quale remora:

"So quanto è impegnativo, mi piacerebbe ma lo farei con molta più cautela. Sarei più responsabile, so quanto è grande come cosa, in questo momento ci penso bene."

Sull'inevitabile argomento riguardo al ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rordriguez, De Martino si è trincerato in un rigoroso silenzio cercando di preservare la sua sfera privata, spesso al centro dell'attenzione mediatica:

"Ti rispondo sinceramente, non voglio fare mistero. Ho una sana abitudine a non parlare di queste cose perché ho capito che per tutelare i miei affetti conviene non aggiungere altro a ciò che scrivono le persone. Si scrive tanto, io glisserei"