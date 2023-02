Stefano Corti, compagno di Bianca Atzei, è stato ricoverato d'urgenza. Cosa è successo?

Gossip TV

Stefano Corti, inviato de Le Iene e compagno di Bianca Atzei, da cui ha avuto il piccolo Noa Alexander, è stato ricoverato d'urgenza per un problema di salute. Scopriamo insieme cosa è successo.

Stefano Corti in ospedale: paura per l'inviato de Le Iene

A raccontare la vicenda è stata la stessa Bianca Atzei, attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram: Stefano Corti, suo compagno e padre del piccolo Noa Alexander, è stato costretto a ricoverarsi d'urgenza a causa di un distacco della retina dell'occhio destro. Un problema sorto senza preavviso e che lo ha costretto a correre in ospedale con la massima fretta.

Sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto con il piccolo Noa, Bianca Atzei ha raccontato:

"Questa mattina hanno ricoverato Ste d'urgenza per distaccamento della retina dell'occhio. In bocca al lupo, papotto, per l'operazione, siamo con te e ti amiamo tanto."

Non sembra esserci pace per la coppia, che ha accolto il primogenito lo scorso 18 gennaio, dato che prima del parto anche Bianca era stata ricoverata a causa di un'infezione polmonare che rischiava di degenerare. Per fortuna, Stefano Corti ha già rassicurato i fan dal letto d'ospedale dove è ricoverato, con una storia sui suoi social:

"Ho appena appreso una notizia non bellissima, quindi, domani mattina pre- ricovero adesso so poco e niente, mi informerò."