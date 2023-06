Stefania Orlando torna in TV: Ecco quale programma condurrà

Gossip TV

Finalmente Stefania Orlando può cogliere l'occasione che aspettava da tempo.

Stefania Orlando presto al timone di Short your life - Ogni cosa al suo posto.

Il ritorno di Stefania Orlando in TV

A quanto pare, sono in arrivo delle belle novità per Stefania Orlando. Quest'ultima, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip due anni fa, aveva dichiarato nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin di essere pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva, nel caso in cui le avessero fatto una proposta; in caso contrario, avrebbe comunque continuato ad impegnarsi con la sua solita dedizione alle televendite. Ora, l'occasione che aspettava da tempo sembrerebbe essere finalmente arrivata.

La presentatrice, showgirl e cantante sta per tornare sul piccolo schermo alla conduzione di un programma nuovo di zecca, Short your life out - Ogni cosa al suo posto, che andrà in onda a partire da mercoledì 14 giugno su Real Time in prima serata.

Stando a quanto riportato da TvBlog, la trasmissione in questione avrà come fulcro l'ambiente domestico. Nello specifico, essa sarà incentrata sul decluttering delle abitazioni scelte, dunque l'obiettivo sarà quello di andare ad eliminare dalle case elette tutti quegli oggetti, tra cui utensili e soprammobili, considerati non indispensabili, bensì di secondaria importanza. Durante l'esperimento, le dimore verranno svuotate, e gli oggetti verranno sistemati all'interno di un magazzino; dopodiché, i proprietari degli immobili dovranno scegliere che cosa tenere e che cosa buttare via definitivamente.

La Orlando non sarà sola in questa esperienza, ma verrà affiancata da un gruppo di esperti in materia, che si occuperanno personalmente delle operazioni di decluttering. Mariapaola si occupa da molti anni della selezione del personale domestico e della sua formazione, Elena è una Professional Organizer, e Rulof è un inventore ed un professionista del riciclo. Inoltre sappiamo già che nel corso della prima puntata, questi tre professionisti, ed ovviamente la presentatrice, avranno a che fare con una famiglia di Figino, in provincia di Como, Lombardia.