Stasera c'è Cattelan, Alessandro Cattelan ironizza sul caso Pierluigi Diaco a Bella Ma'

Nel corso di Stasera c'è Cattelan, il talk show condotto da Alessandro Cattelan, il conduttore ha ironizzato sul caso scatenato da Pierluigi Diaco a Bella Ma'. Vediamo insieme cosa è successo.

Il caso montato da Pierluigi Diaco a Bella Ma' continua a far discutere, anche se ora sembra che il web abbia deciso di scatenarsi con meme e imitazioni del conduttore. Tra loro, anche Alessandro Cattelan che nel corso di una puntata di Stasera c'è Cattelan ha messo su un siparietto convincente che riproponeva la dinamica tra Diaco e la signora Raffaella.

Alessandro Cattelan imita e Pierluigi Diaco e ironizza sul caso montato dal conduttore di Bella Ma'

Nella puntata di ieri di Stasera c'è Cattelan è stato ospite il rapper Mike Lennon, il quale si sarebbe lasciato scappare una parolaccia, un bel "c*******" in diretta. Il conduttore Alessandro Cattelan, approfittando dello spunto fornitogli dall'ospite, si è dato all'imitazione di Diaco.

Per chi non lo sapesse, in una puntata di Bella Ma', lo show pomeridiano condotto da Diaco, una delle ospiti, la signora Raffaella ha utilizzato una colorita espressione - che p**** che siete - per manifestare la sua insofferenza. Immediato il rimprovero del conduttore, che però è risultato fin troppo pedante e polemico, tanto da costringere la povera ospite a doversi scusare più volte. Sul web sono impazzati i commenti e le critiche, compresa quella di Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineato l'ipocrisia dell'atteggiamento del conduttore, il quale aveva riso alla battuta sconcia di Iva Zanicchi, ma poi faceva la morale a un'altra ospite, il cui peso mediatico era evidentemente inferiore.

Anche Cattelan non è riuscito a trattenersi e ha a suo modo lanciato una frecciatina al collega, imitandolo in puntata:

"Scusa, cosa hai detto? Oh, Mike! Oh Oh Oh, non si possono dire le parolacce. Qui siamo su Rai 2 ed è il servizio pubblico. Oh, hai fatto una cosa bruttissima. Chiedi scusa immediatamente!Guarda cosa hai fatto!Le parolacce si dicono?! No! Chiedi scusa, non chiedere scusa solo a me, ma anche al pubblico in sala e a casa. Anzi, chiedi scusa anche ai ragazzini da casa che ci guardano e chiedi scusa pure a Diaco. Questa è una cosa bruttisima. Veramente sgradevole da sentire. Mike, ti ripeto, non si fa!"

Alessandro Cattelan è andato avanti così per un po', a sottolineare e ironizzare al tempo stesso sulla pesantezza dimostrata dal collega quando ha rimproverato la povera ospite.