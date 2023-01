Pierluigi Diaco e Bella Ma': il trattamento a un'ospite del programma scatena il commento di Selvaggia Lucarelli

Gossip TV

Nella puntata di ieri di Bella Ma', Pierluigi Diaco ha zittito una signora ospite del programma, in maniera busca. Il suo comportamento ha scatenato la reazione del web e non si è fatto attendere il commento di Selvaggia Lucarelli

Nel corso della puntata di Bella Ma' andata in onda ieri, Pierluigi Diaco è finito al centro di una polemica, a causa di una situazione creatasi con un'ospite, la signora Raffaella. La donna avrebbe utilizzato un'espressione colorita, con tanto di parolaccia e il conduttore l'avrebbe rimproverata, fin troppo aspramente.

Selvaggia Lucarelli e il commento sull'episodio a Bella Ma'

La signora Raffaella avrebbe utilizzato l'espressione "Che p**** che siete", in seguito a un momento di insofferenza, scatenando però il fastidio del conduttore Pierluigi Diaco, il quale l'avrebbe rimproverata duramente, mettendola in difficoltà:

"Oh, oh, oh! Raffaella non si possono assolutamente dire le parolacce. Te lo vieto e mi scuso con il pubblico. Ora, chiedi scusa anche tu. Le parolacce non si dicono, e, soprattutto, non si dicono qui da noi a Bella Ma'. Quindi, da domani sei in punizione per una settimana!"

Quando l'ospite ha provato a giustificarsi, dopo aver chiesto scusa, che la sua non era poi una parolaccia così grave, il conduttore ha incalzato e ha ribadito più volte che non è permesso dire parolacce in tv:

"Ti è uscita, ma non si può. Certe reazioni istintive in televisione si controllano. Noi siamo il servizio pubblico e non si può sentire quello che hai detto."

Su ciò che è andato in onda su Rai2 sul web si sono scatenati diversi commenti che hanno criticato l'atteggiamento troppo duro del conduttore. Ovviamente, non poteva mancare il commento di Selvaggia Lucarelli che ha confrontato l'atteggiamento di Diaco in questa occasione con quello tenuto dal conduttore quando è stata ospite Iva Zanicchi nel programma a raccontare una barzelletta sconcia:

"Umiliare una signora perché ha detto che p**** e ovviamente ridere della barzelletta sulla moglie un po' p******, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma Bella Ma' per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito a una poveretta in diretta tv"