Satira, cultura e intrattenimento a "Splendida Cornice" di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 19 dicembre, alle 21.20 su Rai 3.

Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 19 dicembre 2024

Ospiti di quest’ultima puntata prima della pausa natalizia saranno Pif, il regista Giovanni Veronesi per parlare del suo ultimo lavoro, “Valanga Azzurra”, docufilm sulla leggendaria nazionale italiana di sci alpino degli anni '70, assieme ad uno dei protagonisti e campione, Pietro Gros. Inoltre, ci saranno il pianista e compositore premio Oscar, Nicola Piovani, autore del libro “La Musica è pericolosa”, Vanessa Scalera, tra le protagoniste del nuovo film di Ferza Ozpetek, “Diamanti” e l’attrice Federica Fracassi.

Alla “lampada” di Splendida Cornice, in questa puntata, la fumettista Beatrice Tassone. Spazio alle performance dal vivo con la danza di Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala, la musica di Elio e Storie Tese con il nuovo singolo “Natale in Trincea”, l’esibizione dei The Swingles, il gruppo vocale a cappella di fama internazionale e vincitore di diversi Grammy Awards, e, in vista delle feste natalizie, gli zampognari Stefano e Felice Torre.

Come sempre, a interagire con il pubblico in studio, selezionato per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese, i “competenti,” tra i quali la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, la psicoanalista junghiana, esperta di interpretazione dei sogni, Flaminia Nucci, e Giovanni Manetti, esperto di cinesica.

I loro interventi rappresentano i cardini del programma, accompagnati dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini, in questa puntata in collegamento da Zurigo, e dai reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia. Il tutto sarà impreziosito da performance dal vivo di livello, grazie alla band di Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

