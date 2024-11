Sophie Codegoni, dopo l'arresto di Basciano: "Avevo paura, mi controllava ovunque"

Gossip TV

Emersi i verbali che hanno portato Sophie Codegoni a denunciare il suo ex fidanzato Alessandro Basciano, attualmente detenuto a San Vittore.

Sono emersi dettagli inquietanti dai verbali che Sophie Codegoni ha presentato per denunciare il suo ex compagno, Alessandro Basciano, attualmente detenuto nel carcere di San Vittore. Dopo che Fabrizio Corona aveva annunciato l'arresto dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, accusato di stalking nei confronti della modella, ulteriori particolari hanno fatto luce sulle vicende che avrebbero segnato la fine della loro relazione.

Sophie Codegoni terrorizzata da Alessandro Basciano

Questi episodi, caratterizzati da una serie di minacce e atti persecutori, si sarebbero protratti per ben due anni.

La situazione, come emerge dalle denunce della giovane, non si è fermata nemmeno dopo il primo esposto presentato lo scorso anno, portandola a vivere in un clima costante di paura. Sophie ha raccontato di aver subito ripetute intimidazioni che non solo l’hanno colpita direttamente, ma hanno avuto ripercussioni anche sulle persone a lei vicine. A distanza di poche ore dalla notizia dell’arresto, diverse testate, tra cui La Repubblica, hanno pubblicato estratti dei verbali che raccontano il calvario vissuto dalla ragazza. Uno degli episodi più significativi, riportato da Sophie stessa, risale all’8 novembre 2023.

Quel giorno, Sophie era salita su un treno alla Stazione Centrale di Milano, solo per scoprire che Basciano si trovava sullo stesso vagone. La sua reazione, colma di paura, è stata: "Adesso mi fai paura, cosa ci fai qui?".

Un altro episodio, altrettanto allarmante, risale al 2 dicembre 2023. Sophie, trovandosi nel suo appartamento, ha notato un uomo sul pianerottolo davanti alla sua porta che scattava fotografie con uno smartphone. Qualche giorno dopo, il padre della modella ha individuato lo stesso uomo in un bar, il quale si è giustificato affermando di essere un paparazzo. Tuttavia, le indagini della sezione “Cyber Investigation” di via Moscova hanno portato gli investigatori a ritenere che quell’uomo fosse stato ingaggiato da Basciano per sorvegliare e documentare i movimenti della ventitreenne. "Vivevo nella paura" ha dichiarato l'ex tronista.

Secondo quanto ha riportato Adnkronos, il 35enne ligure telefonava alla Codegoni per controllarla anche 50/60 volte al giorno e "la notte tra il 13 e il 14 novembre ha preso a pugni un amico di lei, poi ha chiamato la sua ex e le ha detto che la stava raggiungendo a casa “per ucciderla e che non ne sarebbe uscita viva"

La denuncia, presentata ufficialmente da Sophie il 9 dicembre 2023 presso la stazione dei carabinieri di Porta Garibaldi, descrive una serie di episodi che avrebbero alimentato il suo timore per la propria sicurezza. Questi fatti hanno portato alla decisione di arrestare Basciano, che ora deve rispondere di accuse gravissime.