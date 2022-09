Sonia Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis dormiamo in case separate"

Gossip TV

La moglie del conduttore, tornata opinionista al Grande Fratello Vip, intervistata dal Corriere della Sera.

Sonia Bruganelli, imprenditrice romana moglie di Paolo Bonolis che si appresta ad affiancare nuovamente Alfonso Signorini come opinionista al Grande Fratello Vip, si è raccontata a cuore aperto al Corriere della Sera.

Sonia Bruganelli: "Io e mio marito Bonolis dormiamo in case separate"

A proposito del suo ritorno nel reality, nonostante avesse dichiarato più volte di non voler ripetere questa esperienza, la Bruganelli ha dichiarato:

"Ora è diverso. Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me. "

Una decisione, quella di tornare al GF Vip anche dettata dal momento che sta vivendo:

"I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto... Avevo bisogno di leggerezza: al Grande Fratello Vip devo solo farmi truccare e guardare in vasca il Day Time prima della puntata."

Nella scorsa edizione, tra la moglie di Bonolis e Signorini, ci fu una discussione piuttosto accesa dopo la quale la Bruganelli lasciò lo studio di Cinecittà in diretta.

"Mi aveva tolto la parola di malo modo. Quel litigio ci ha avvicinato. Ho scoperto una persona simile a me: ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato, ma è un tenerone"

La 48enne romana, ha parlato del suo rapporto con Bonolis, ammettendo che presto andranno a vivere in due case separate, il "segreto" per restare insieme per sempre:

"Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele [la figlia più piccola, ndr]. Silvia [la figlia più grande, ndr] resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

Nel 2005 ha aperto la società di scouting con Lucio Presta, la Sdl 2005 di cui oggi è socia di maggioranza con il marito e il fratello. Nella società ci lavora anche la figlia Silvia, di 19 anni:

Sta imparando a fare le fotocopie, i numeri di telefono, a scattare le foto da pinzare nelle schede dei candidati. Quando sarà pronta farà la segretaria: dalla gavetta, come la mamma".

L'altro figlio Davide, 18 anni, gioca a calcio con la Triestina nella divisione C:

"Quando è partito per il ritiro, il 2 agosto. Lì ho pianto. A me dà molto fastidio quando gli danno del raccomandato. Ma cosa c’entra? Se il figlio di un personaggio pubblico lavora, è grazie al padre; se non lavora, è un mantenuto. È contro ogni logica.."