Sonia Bruganelli: "Angelo Madonia? Non sento il bisogno di condividere la mia quotidianità"

L'ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, intervistata da La Repubblica, ha parlato degli attuali rapporti con il conduttore.

Dopo la separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli sta vivendo una nuova fase della sua vita, segnata da cambiamenti importanti ma anche da una continuità sorprendente con il passato. L'ex marito rimane una presenza costante nelle sue giornate e, in un certo senso, nel suo nuovo spazio personale.

Sonia Bruganelli: "Credo fermamente che non conviverò mai più"

La loro vicinanza è letterale e simbolica: Sonia ha scelto di vivere nell’appartamento acquistato insieme a Paolo al momento della separazione, situato proprio accanto a quello dell’ex compagno, sullo stesso pianerottolo.

"Due estati fa, durante una vacanza a Formentera, abbiamo conosciuto casualmente una coppia che ci ha parlato di questo immobile in vendita", racconta Sonia in un’intervista a Repubblica. "Non potevamo sapere che quell’incontro avrebbe segnato una svolta così importante. Quando poi abbiamo deciso di separarci, quell’opportunità si è trasformata in una soluzione ideale per entrambi. È stato un po’ come in Sliding Doors: se non avessimo incontrato quelle persone, forse oggi non sarei qui".

La scelta di rimanere così vicini non è priva di significato. La Bruganelli ha spiegato che Paolo vive nell’appartamento accanto insieme ai loro figli Silvia e Davide, mentre la figlia più giovane, Adele, ha scelto di stare con lei.

"Adele è sempre molto impegnata tra scuola e l’accademia di musical. La vedo soltanto la sera, quando torna a casa. Ormai i ragazzi sono grandi e conducono vite molto autonome, ma il nostro legame familiare resta intatto. I pranzi e le cene si svolgono sempre nella casa di famiglia, mentre qui mi ritaglio uno spazio tutto mio, un’intimità che prima non avevo. Questa casa riflette il mio carattere: è più classica e meno vivace rispetto a quella di Paolo. Lui, invece, si può trovare ogni giorno, puntuale come un orologio, alle otto di sera sul divano, intento a guardare Blob".

La vicinanza fisica tra Sonia e Paolo non è motivo di interferenza, ma piuttosto un modo per mantenere equilibrio e rispetto reciproco:

"In un anno, Paolo sarà venuto qui al massimo un paio di volte.Avere vite adiacenti non significa mancare di rispetto l’uno all’altro. Il nostro confronto è continuo, sia per i figli che per questioni di lavoro, ma rimane nei confini giusti. Non sento il bisogno di condividere la mia quotidianità con un nuovo compagno. Non ho intenzione di portare un altro affetto all’interno di questa casa e credo fermamente che non conviverò mai più. Per me, la casa è prima di tutto il luogo dei miei figli; tutto il resto può aspettare fuori".

La scelta di rimanere vicina a Paolo e ai suoi figli sottolinea il desiderio di mantenere una stabilità familiare, pur ritagliandosi uno spazio personale per coltivare la propria indipendenza. "

Non è stato semplice, ma oggi posso dire di aver trovato la mia dimensione. Sono una donna che guarda avanti, senza dimenticare le radici che mi hanno portato fino a qui", ha concluso.