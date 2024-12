Sonia Bruganelli a Belve: "Ho tradito Paolo Bonolis, non l’ha presa bene"

Gossip TV

Tra gli ospiti nel terzo appuntamento con Belve, stasera su Rai2, oltre Elisabetta Canalis e Fabio Volo, ci sarà Sonia Bruganelli che ha parlato, per ha confessato, per la prima volta, di aver tradito Paolo Bonolis e di averglielo detto dopo la separazione.

Sonia Bruganelli, ospite della trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani, si è raccontata senza filtri, affrontando diversi temi, tra cui la sua esperienza a Ballando con le Stelle, le dinamiche polemiche che l’hanno accompagnata nel programma di Milly Carlucci e la fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis. La puntata, molto attesa, andrà in onda oggi, martedì 3 dicembre, in prima serata su Rai 2.

Durante la diciannovesima edizione del dance show, Sonia Bruganelli, in coppia con il ballerino Carlo Aloia, è stata protagonista di accesi confronti con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. La sua partecipazione, più che per le performance sul palco, è stata spesso al centro dell’attenzione per le polemiche che l’hanno accompagnata.

A Belve, la Bruganelli ha rivelato come si sia sentita utilizzata per generare clamore attorno alle dinamiche dello show:

“Ho notato che le mie coreografie duravano cinquanta secondi, mentre quelle degli altri arrivavano a un minuto e mezzo. In compenso, il confronto con la giuria era molto più lungo. Mi sono chiesta: ‘Non è che come ballerina non interessi così tanto?’ E in effetti era così.”

Quando la Fagnani le ha chiesto se credeva che queste scelte fossero pianificate, Sonia ha risposto con fermezza:

“Certo, è ovvio. Lo sottoscrivo.”

La sua partecipazione, tuttavia, non è stata priva di consapevolezza:

“Quando ballo e alzano la paletta, se reagisco mi trasformo in un kamikaze e passo per antipatica. Alla fine, ciò che facevo o dicevo era irrilevante. L’importante era creare clamore intorno alle polemiche. Non voglio prendermi meriti, ma quest’anno hanno funzionato più del solito.”

Le tensioni hanno coinvolto anche il ballerino Angelo Madonia, fidanzato di Sonia e partner di Federica Pellegrini, che è stato recentemente allontanato dallo show. La presenza di Sonia avrebbe causato un certo disagio alla Pellegrini e un malcontento generale nella produzione.

Confessioni personali: il tradimento e la separazione da Paolo Bonolis

Durante l’intervista, Sonia Bruganelli ha parlato apertamente anche della fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis, svelando dettagli inediti. Alla domanda su chi avesse tradito di più nella relazione, ha confessato:

“L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Potevo non farlo, ma ho ritenuto fosse meglio. Non l’ha presa bene, non era contento. Io però, in questa volontà di sincerità con me stessa e con gli altri, non sono riuscita a non farlo, anche un po’ egoisticamente, per liberarmi la coscienza.”

Non sono mancate stoccate alla ex di Bonolis, Laura Freddi. Sonia ha commentato con sarcasmo il comportamento della Freddi dopo la sua separazione:

“Vuoi che so’ cattiva? Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”

Sonia ha ricordato anche un episodio in cui aveva proposto Laura come sua sostituta al Grande Fratello:

“Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista. Avevo paura: dicevo metti che poi lì ci mettono una… Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe.”

La Bruganelli ha ammesso di essere consapevole delle sue contraddizioni. Ha riconosciuto il suo difetto principale:

“Sono una rosicona, rosico tanto.”

Riguardo alle trasgressioni, ha riflettuto con autoironia:

“L’ostentazione è stata una cosa trasgressiva brutta.”

La terza puntata di Belve ci aspetta oggi, martedì 3 dicembre, in prima serata su Rai2