Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo, c’è del tenero? Il gossip impazza

Sembra che sia nato un flirt tra Soleil Sorge e il calciatore Nicolò Zaniolo, tutti i dettagli sul gossip del momento.

È nata una nuova coppia? Il mondo del gossip è in subbuglio a causa del presunto flirt tra Soleil Sorge, ex protagonista del Grande Fratello Vip e nota influencer su Instagram, e il calciatore di Seria A Nicolò Zaniolo. Ecco cosa è successo.

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo si stanno frequentando?

Nelle ultime ore, il mondo del gossip ha ricevuto una notizia bomba su una possibile nuova, e del tutto inaspettata, coppia. Stando a quanto rivelato da una fan all’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, ci sarebbe un flirt in corso tra Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo. Lei è una nota influencer, protagonista della casa del Grande Fratello Vip e di altri reality show di Mediaset, lui un giocatore di Seria A piuttosto discusso proprio a causa della sua vita privata.

Il popolo del web si è scatenato a questa notizia e sono stati trovati diversi indizi che potrebbero confermare la nascente love story tra Soleil e Zaniolo. Ad esempio, poche ore fa, Sorge è volata in Liguria dopo alcuni impegni lavorativi e ha pubblicato una serie di scatti. Il paesaggio mozzafiato è lo stesso che Nicolò ha condiviso nelle sue Ig Stories, segno che i due si trovassero nello stesso posto nello stesso momento. Dopo aver chiuso la storia d’amore con Carlo, Sorge aveva ammesso di aver sofferto moltissimo, rivelando a Novella2000 di volersi concentrare sulla sua carriera e su nuove prospettive lavorative.

A quanto pare, tuttavia, Zaniolo sembra aver fatto breccia nel cuore di Soleil convincendola a gettarsi a capofitto in una nuova relazione. Lui, del resto, è noto proprio per le sue love story prima di tutte quella con Sara Scaperrotta, conclusa poco prima della nascita della sua primogenita, poi per il flirt con Chiara Nasti che attualmente è felicemente sposata con Mattia Zaccagni, dal quale ha avuto un bambino. Al momento, comunque, Soleil e Nicolò si sono guardati bene dal commentare la notizia o confermarla in qualche modo, dunque dovremmo aspettare il loro coming out come coppia.