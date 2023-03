Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, in arrivo le nozze? Ecco le ultime indiscrezioni!

Gossip TV

Sembra che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi possano finalmente convolare a nozze. Vediamo insieme cosa dicono gli ultimi rumors!

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una coppia da molti anni e, stando all'ultimo numero di Vero, i due sarebbero finalmente pronti a convolare a nozze. La conduttrice di Verissimo e l'amministratore delegato di Mediaset sono felicemente insieme da tanto tempo e la loro famiglia si è arricchita con la nascita dei figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, nozze vicine per la coppia?

Secondo il settimanale Vero, potrebbero essere vicine le nozze per i due volti di Mediaset: Toffanin e Berlusconi sono una coppia da diverso tempo e molti vip del mondo dello spettacolo sono convinti che i due siano già sposati, mentre invece sono ancora solo conviventi. Il magazine è così convinto della nozze imminenti che ha deciso di dedicare alla coppia un servizio dal titotolo Pier Silvio e Silvia: no al trash del GFVip, sì al nostro matrimonio.

Con questo titolo il magazine ha fatto riferimento anche alla nuova politica adottata dall'amministratore delegato di Mediaset che prevede maggior rigore per i programmi che andranno in onda, soprattutto, dopo il discutibile comportamento del gieffini di questa edizione del GFVip a cui è seguita la cacciata di due di loro (Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria).

La conduttrice, in riferimento al matrimonio, non ha mai nascosto che sarebbe felice se arrivasse la proposta e in più di un'occasione ha decretato che è in attesa che il compagno faccia il passo decisivo. Sebbene non ci siano notizie più chiare, secondo il magazine di gossip la coppia starebbe già preparando le nozze e che avrebbero già scelto anche la location per le nozze: la coppia vorrebbe pronunciare il fatidico sì nella loro Liguria, nella bellisisma Portofino