Serena Garitta, brutta notizia per l'inviata di Barbara d'Urso: l'annuncio dato sui social

Gossip TV

Serena Garitta, l'inviata e opinionista di Barbara d'Urso, ha rivelato con un lungo sfogo sui social che la sua relazione con l'ex marito è naufragata, di nuovo. Ecco cosa ha detto.

Serena Garitta, inviata e opinionista di Barbara d'Urso, nonché ex vincitrice di un'edizione del Grande Fratello Vip, è tornata single: dopo l'annuncio del ritorno di fiamma con Nicolò Ancona, il padre del figlio Renzo, a giugno, ora, le cose sono cambiate nuovamente.

Serena Garitta, l'addio definitivo a Nicolò Ancona

La coppia si era conosciuta nel 2015, si erano innamorati nonostante la differenza di dieci anni tra loro e dopo tre mesi, l'inviata era in dolce attesa del piccolo Renzo. Il loro era stato un amore appassionato, che li aveva spinti a convivere insieme e che era durato per 5 anni. Poi, alla fine del 2020 avevano dichiarato di essersi lasciati. A giugno erano tornati insieme, scegliendo di riprovarci, nonostante il loro addio fosse stato alquanto turbolento. Purtroppo, però, in queste feste è arrivata la decisione di chiudere per sempre un rapporto che non poteva andare avanti.

A rivelarlo è stata Garitta in un lungo sfogo sui social, dove, senza porsi molti problemi, ha addossato la colpa al compagno Nicolò Ancona e al suo scarso impegno nella relazione:

"Amare vuol dire essere presenti a se stessi e all'altro. L'amore non si trova, si costruisce con rispetto, è necessario credere in un progetto: giocare a sedursi, ma anche impegnarsi nelle incombenze, negli imprevisti che la vita ti presenta. Io ci ho provato e creduto moltissimo. Renzo per me è in assoluto la scelta migliore della vita, ma con suo padre non ha funzionato. Perché l'amore e il coraggio di amare non si possono né comprare, né vendere: ci vuole una forza interna, un motivo profondo che spinga a prendersi cura dell'altro, del progetto, della famiglia. E poi bisogna essere mossi da un sentimento onesto, spassionato, sincero che non si può fingere."

Nonostante questa brutta notizia, tuttavia, l'ex vincitrice del GF ha dichiarato di essere comunque felice, perché, ora, il suo obiettivo è solo il benessere suo e di suo figlio Renzo.