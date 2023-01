Serena Bortone, la rivelazione sulla sua malattia e il mistero del polso fasciato

Gossip TV

La conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, ha deciso di raccontare cosa si nasconde dietro il mistero del suo polso fasciato e di quale malattia soffre. Ecco cosa ha detto.

La conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, ha finalmente rivelato come mai porta sempre il braccio destro fasciato e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Serena Bortone, la rivelazione sulla malattia di De Quervain

Nel corso di una delle ultime puntate del suo talk show mattutino, la conduttrice Serena Bortone ha rivelato, parlando con il suo ospite Giovanni Minoli, come si era procurata questa vistosa fasciatura sul braccio destro:

"Non mi sono ferita, sembra una cosa epica parlare di ferita, ma in realtà mi sono operata perché soffro della malattia di De Quarvain"

La conduttrice ha voluto specificare che non è nulla di grave, ma dovrà portare questa fasciatura ancora per molto finché il dolore all'arto non sarà del tutto scomparso. Ma che cos'è la sindrome di De Quervain? Si tratta di un'infiammazione che colpisce i tendini della mano e si manifesta con un forte dolore al polso e al pollice.

Una condizione non grave, ma sicuramente fastidiosa e che costringe la conduttrice a stare ancora qualche tempo con il polso fasciato.