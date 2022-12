Serena Bortone, cala il gelo in studio a Oggi è un altro giorno: "Meno narcisismo, grazie"

Gossip TV

La conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, non ha potuto fare a meno di commentare negativamente l'atteggiamento di un ospite del programma. Ecco cos'è successo.

Una puntata molto insolita è andata in onda a Oggi è un altro giorno, il talk show di Serena Bortone. Uno degli ospiti, infatti, ha fatto perdere la pazienza alla conduttrice che ha staccato bruscamente il collegamento con lui.

Serena Bortone sbotta contro un ospite a Oggi è un altro giorno

Nella puntata andata in onda ieri 23 dicembre e dedicata, come molti programmi in questo periodo, alle festività, Serena Bortone ha aperto un collegamento con un inviato che si trovava a San Gregorio Armeno, storica via di Napoli, famosa per i presepi e i maestri artigiani che lavorano lì. Uno degli artigiani è stato intervistato e ha spiegato le particolarità di alcuni presepi della sua bottega. Inoltre, ha raccontato che spesso le persone gli richiedono statuine raffiguranti loro stessi o qualcuno dei propri cari.

Quella che sembrava una semplice informazione si è, però, trasformata in una sorta di pubblicità per la propria bottega, dato che l'artigiano ha iniziato a spiegare fin troppo nel dettaglio in che modo poter richiedere una statuina e come la realizzava.

La conduttrice Serena Bortone ha trovato di cattivo gusto questo tentativo maldestro di pubblicizzarsi e ha deciso di troncare il collegamento. Prima di farlo, ha però espresso cosa pensava delle "moderne" statuine da presepe:

"Mi sente? Vi dico, anche meno narcisismo, grazie, la statuita di voi stessi nel presepe anche no!"

L'artigiano ha provato a obiettare, ma la conduttrice di Oggi è un altro giorno non è parsa affatto convinta, ma anzi ha rincarato la dose, definendo tutto "un business un po' troppo mitomane". E con quest'ultima sentenza, ha chiuso il collegamento e in studio è calato il gelo.