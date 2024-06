Selvaggia Lucarelli svela di aver contattato Chiara Ferragni per il suo libro: "Volevo la sua versione..."

Gossip TV

Intervistata per la promozione del suo libro Il vaso di Pandoro - ascesa e caduta dei Ferragnez, Selvaggia Lucarelli ha svelato di aver cercato Chiara Ferragni per conoscere la sua versione della storia e ha rilasciato alcuni commenti sul comportamento dei coniugi Ferragnez...

Selvaggia Lucarelli è stata tra le prime a far notare le incongruenze nella questione Pandoro in collaborazione con Chiara Ferragni: un anno prima che scoppiasse lo scandalo del pandoro-gate, infatti, aveva denunciato le inesattezze della campagna di marketing dell'influencer e ha poi raccolto tutte le sue riflessioni e indagini nel suo ultimo libro, Il vaso di pandoro - ascesa e caduta dei Ferragnez.

Selvaggia Lucarelli svela di aver contattato Chiara Ferragni per il suo libro: "Volevo la sua opinione"

Ospite di Gianluca Gazzoli a BSMT, Selvaggia Lucarelli ha presentato il suo libro Il vaso di pandoro - ascesa e caduta dei Ferragnez e ha commentato le recenti vicende dei Ferragnez, coinvolti in un costoso divorzio, e che in parte sono anche raccontate nel suo libro. La giornalista ha rivelato di aver cercato di contattare Chiara Ferragni per avere una sua versione sulla faccenda del pandoro-gate...ma senza speranza. L'influencer, infatti, ha rilasciato un'unica intervista, a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ammettendo per la prima volta che tra lei e Fedez era in atto una profonda crisi:

"Ho provato a contattare Chiara Ferragni p rima e dopo l’uscita del libro, per avere la sua versione, ma gli avvocati hanno fatto da filtro e non è stato possibile parlarci."

Sull'influencer, Selvaggia Lucarelli ha commentato che si sarebbe aspettata un comportamento più maturo e umano, anche dal lato professionale. La giudica di Ballando ha anche rivelato cosa pensa della decisione dell'influencer di assumere la madre Marina di Guardo come manager e introdurla nella sua società:

" Da lei mi aspettavo più maturità umana e professionale, dopo il video di scuse e il milione donato. La madre a capo di una sua società? Speravo che avesse capito che non ha bisogno di consenso zuccheroso della famiglia, ma di esperienza. La crisi rischia di essere irreparabile"

Selvaggia Lucarelli commenta il recente comportamento di Fedez

La giornalista ha anche espresso la sua opinione sul comportamento di Fedez e dell'influencer alla luce dei più recenti avvenimenti che li hanno riguardati. Secondo Lucarelli, tra i due coniugi, Chiara Ferragni, pur nei suoi errori, ha dimostrato maggiore umanità e con maggiori capacità di ascolto, al contrario di Fedez, troppo preso da sé stesso e dal suo personaggio.

Secondo Selvaggia Lucarelli il rapper mette al primo posto solo sé stesso ed è ciò che ha dimostrato quando ha preferito abbandonare la moglie, impelagata nei guai giudiziari. Lucarelli ha ammesso di essere molto dura nei confronti del rapper, ma che è inevitabile esprimere un simile giudizio, visto il suo comportamento:

" Lo sto dipingendo come una persona cinica, opportunista, ma è difficile esprimere un giudizio più tenero quando te ne scappi nel momento più difficile, se non l’unico, dal punto di vista professionale nella vita di tua moglie. Lei è passata dalle stelle alle stalle, un successo incontrastato incredibile per 15 anni, non aveva l’esperienza degli alti e bassi."

A conferma della sua opinione negativa sul rapper, la giornalista ha anche raccontato un aneddoto relativo a un incontro con Fedez durante una serata di beneficenza, anche questa poco chiara e che lasciava adito a dubbi. Lucarelli ha svelato che ha contattato Fedez e gli ha chiesto se sapesse i dettagli dell'iniziativa che aveva deciso di sostenere e che il rapper aveva prima affermato di sapere tutto, per poi essere brutalmente smascherato: