Selvaggia Lucarelli: "Sonia Bruganelli? Non è un premio Oscar. Sei io sono un predatore, lei è una iena"

A Domenica In, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare di Sonia Bruganelli, con la quale ha avuto un nuovo scontro durante la terza puntata di Ballando con le Stelle.

Le tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli non sembrano trovare tregua a Ballando con le Stelle. Anche nel terzo appuntamento dello show di Rai1, andato in onda sabato 12 ottobre 2024, gli scontri tra l'ex opinionista del Grande Fratello e la giurata si sono intensificati, culminando in nuove frecciate durante il momento dei giudizi.

Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: ancora scintille

Dopo l'esibizione della coppia formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, la giuria ha iniziato a esprimere le proprie valutazioni. Carolyn Smith, presidente della giuria, ha subito elogiato Bruganelli, incoraggiandola a ignorare le critiche e a continuare per la sua strada. Tuttavia, le parole di Smith hanno provocato una reazione sarcastica da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha colto l’occasione per polemizzare.

Rivolgendosi poi direttamente a Bruganelli, ha dichiarato: "Spero di non turbare nessuno con il mio giudizio", riferendosi alle dichiarazioni di Sonia della settimana precedente. Quest’ultima, infatti, dopo uno scontro con Lucarelli, aveva espresso il timore che i toni accesi della giurata potessero turbare sua figlia. Lucarelli, attraverso i social, aveva prontamente risposto, affermando che se così fosse, sarebbe stato difficile giudicare qualsiasi concorrente con figli.

"Ora stai usando tua figlia, è chiaro che lo stai facendo. Quando eri opinionista al GF e dicevi cose terribili, non sembravi in difficoltà, ora che sei su questo palco sì? Ti vedo confusa, hai un atteggiamento incoerente. Ti avevo anche fatto un complimento, ma ora sembra che tu adatti il tuo personaggio a seconda delle critiche."

Sonia Bruganelli ha cercato di interrompere Selvaggia, affermando di essere pronta ad accettare qualsiasi giudizio, ma ha chiesto alla giurata di limitarsi a valutare la sua performance di ballo: Ma ancora una volta, Lucarelli ha ribattuto, consigliandole di puntare più sulla sua personalità che sulla danza.

A quel punto, Bruganelli ha ricordato a Lucarelli che anche lei ha interpretato il ruolo di personaggio televisivo. Ma Lucarelli ha risposto con fermezza, sottolineando che non era una concorrente e accusando Sonia di avere un comportamento incoerente: "La prima sera hai detto che non hai mai ballato e che sei sempre stata dietro le quinte, ma non è vero. Sei stata opinionista in prima serata, non eri certo dietro le quinte."

La Lucarelli ha anche invitato Sonia a non parlare del suo ex marito, ovvero Paolo Bonolis, tirato in ballo dalla Bruganelli nella clip in apertura prima dell'esibizione.

Oggi, nella puntata odierna di Domenica In, il talk show di Mara Venier ha dato ampio spazio a Ballando con le Stelle e Guglielmo Mariotto e Sevaggia Lucarelli sono tornati a paralre del comportamento della Bruganelli. "Una persona del suo calibro che chiede scusa è comunque da apprezzare.."

"Ma di questo calibro in che senso? Mica stiamo parlando di un premio Oscar", ha ribattuto Selvaggia a Mariotto, "può essere giudicabile l'ostentazione, ma è vero che la questione dei soldi non c'entrava. La fragilità? Dipende cosa intendiamo, si possono fare delle scuse sincere e oneste; però farle cercando appigli e salvagenti... Prima la figlia, poi dice che è sempre stata dietro le quinte, ora dice che pensa di essere diventata insopportabile perché non c'è più suo marito Paolo Bonolis".

Selvaggia Lucarelli ha poi aggiunto:

"Deve smetterla di cercare appigli, deve essere più genuina e sincera anche a costo di risultare antipatica. Si è scelta quella parte e deve saperla sostenere. A lei piace avere questo piglio anche con commenti feroci; poi ad un certo punto ha paura di sé stessa e inizia a trovare degli appigli... Se io sono un predatore, allora lei è una iena; se dicessi la metà delle cose che dice lei oggi forse sarei in prigione.."