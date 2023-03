Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Francesca Fagnani e Belve: "Volevo capire dove andasse a parare..."

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli non si risparmia neppure su Belve e sulla collega giornalista Francesca Fagnani. Vediamo insieme cosa ha dichiarato.

Selvaggia Lucarelli non si è risparmiata neppure sulla collega Francesca Fagnani e sul programma da lei condotto, il talk show di Rai 2 Belve. La giornalista ha deciso infatti di attendere l'ultima puntata, trasmessa martedì 21 marzo, per poter dare il proprio giudizio sullo show. E le sue parole sono una stroncatura in piena regola...

Selvaggia Lucarelli contro Francesca Fagnani e Belve: "Ecco cosa non va nel programma"

Per la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Fagnani non è poi questo granché ed è davvero sopravvalutato, perché è più simile a un prodotto "notiziabile" che giornalistico vero e proprio:

"Ho aspettato il termine di questa edizione per commentarlo perché, per dirla in maniera semplice, volevo capire dove andasse a parare. A leggere i social e i siti, Belve è il più grande caso televisivo della storia. Il giorno prima della messa in onda ho la timeline invasa da dichiarazioni shock fatte a Belve, di gente che dice a Francesca Fagnani di essere stata aggredita, abusata, ecc."

MMa, ha voluto precisa la giornalista, per lei Belve non è un programma, ma "è più simile a una cosa a metà tra una seduta di ipnosi regressiva in cui la gente tira fuori cose che aveva dimenticato e la copertina di Chi". Secondo Lucarelli, infatti, l'intento di Fagnani è quello di creare un programma che possa essere condiviso all'impazzata sui social, che sia perciò "notiziabile":

"Di feroce c'è soprattutto l'ambizione di Fagnani, che fa la giornalista e quello che le sta a cuore è solo che i suoi ospiti possano dire qualcosa che poi sarà rilanciato da siti, social e giornali. L'intervistato è l'elemento meno valorizzato del programma, la sua storia non viene fuori, ciò che viene fuori è un suo ritratto inedito. La conduttrice vuole solo strappare una frase a effetto: è un programma pensato per valorizzare lei non gli ospiti."

La giornalista aveva già ammesso di non voler andare in trasmissione dalla Fagnani, nonostante i ripetuti tentativi di quest'ultima di averla come ospite, ma Lucarelli si è sempre rifiutata per evitare di cadere in un'intervista che lei stessa ha definito "più come un'imboscata".