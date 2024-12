Selvaggia Lucarelli parla di Guillermo Mariotto: "Non sta bene"

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli, ospite nell'ultimo appuntamento di Da noi a ruota libera, ha difeso Guillermo Mariotto dopo le tante polemiche che lo hanno coinvolto: "Serve delicatezza, sta vivendo un momento di grande sofferenza"

La diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle si sta dimostrando una delle più avvincenti e anche controverse nella storia dell dance show di Rai 1.

Selvaggia Lucarelli: "Mariotto? Non l’ho sempre amato, ci sono state annate in cui forse l’avrei preso a palettate"

Settimana dopo settimana, lo spettacolo si arricchisce di colpi di scena, momenti di tensione e forti emozioni, conquistando l’attenzione sia del pubblico che dei media. A confermare questa straordinaria vivacità è stata Selvaggia Lucarelli, ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. Durante l’intervista, la giornalista ha descritto questa edizione dello show come qualcosa che va oltre il semplice programma televisivo, definendola addirittura “un film”, grazie alla capacità dei protagonisti di regalare momenti di puro intrattenimento e alla “sceneggiatura” che ha saputo coinvolgere e sorprendere.

Uno dei temi caldi affrontati durante l’intervista è stato il caso di Guillermo Mariotto, giurato storico del programma, che nelle ultime settimane è stato al centro di numerose polemiche. Il comportamento di Mariotto, ritenuto da alcuni poco professionale e non in linea con il clima dello show, ha sollevato interrogativi sul suo futuro nel programma. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha preso apertamente le difese del collega, mettendo in evidenza aspetti personali e fragilità umane che, secondo lei, meritano comprensione.

Tra i momenti più delicati, la giornalista ha commentato il ritorno di Mariotto in trasmissione, avvenuto dopo le sue scuse pubbliche:

"Molti ieri giocavano sul fatto che avesse un abbigliamento informale, come se quel maglione blu dovesse consegnargli la veste del penitente; nulla di più sbagliato. Lui non è strategico, non pianifica, lo conosco da 9 anni e sono sua vicina di banco."

Selvaggia Lucarelli non ha nascosto che il rapporto con Mariotto non è sempre stato idilliaco. La giornalista ha ricordato alcune tensioni passate, sottolineando che ci sono stati momenti in cui il loro rapporto era estremamente difficile:

"Non l’ho sempre amato, ci sono state annate in cui forse l’avrei preso a palettate, come due anni fa, quando era in gara Lorenzo e lui girava per la TV dicendo che io odiavo le donne. Mi ha massacrata."

Nonostante i contrasti del passato, Selvaggia ha saputo andare oltre, mostrando una grande empatia nei confronti del collega. Ha spiegato che Mariotto sta attraversando un periodo complicato della sua vita personale, un aspetto che, pur non potendo essere divulgato nei dettagli, lo avrebbe reso più vulnerabile in questa edizione. La giornalista ha poi invitato il pubblico e gli altri addetti ai lavori a essere più comprensivi verso Guillermo Mariotto, evitando giudizi frettolosi e superficiali:

"La sua uscita di scena era parte di un momento di grande sofferenza. Dall’esterno c’è stata mancanza di comprensione e lo capisco; ma bisogna fare attenzione a giudicarlo, ci vuole delicatezza perché non penso che stia bene."

La giornalista ha aggiunto che, secondo lei, il gesto di Mariotto non è stato un’azione premeditata o calcolata, ma piuttosto il risultato di una situazione emotivamente difficile:

"Non ha un istinto suicida televisivamente parlando, non ha fatto una bella cosa ed è chiaro che non l’ha deciso; forse è qualcosa che ha subito."

Nonostante tutto, la Lucarelli ha concluso con un messaggio di affetto e sostegno per il collega, ribadendo il suo legame umano con lui:

"Io voglio bene a Guillermo Mariotto nonostante tutto."