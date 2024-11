Ballando con le Stelle, scontro di fuoco tra Selvaggia Lucarelli e la Bruganelli: "Non ho avuto fidanzati e mariti ricchi"

Gossip TV

Volano ancora stracci tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: ecco cosa è successo nella settima puntata di Ballando con le Stelle.

Nuovo scontro di fuoco tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli nel corso della settima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri, sabato 9 novembre. Un commento apparentemente pungente della concorrente ha scatenato una reazione immediata e piuttosto accesa da parte della giudice, innescando così un botta e risposta incandescente tra le due protagoniste.

Ballando con le Stelle, volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli

Dopo aver eseguito un valzer con Carlo Aloia, l'ex moglie di Paolo Bonolis si è sottoposta al giudizio implacabile della giura del dacing show di Milly Carlucci e ancora una volta sono volati stracci. La Lucarelli ha chiesto alla Bruganellli che cosa ancora il pubblico dovesse capire di lei, e

"Cosa c’è da capire ancora di me? Ancora tanto. Ne sono sicura. Però se vuoi puoi metterlo nel tuo profilo a pagamento così lo racconti. Realtà, non battuta! Più di una volta hai parlato di me, però dovevano pagare per venire a vedere cosa dovevi raccontare”.

La frecciata velenosa di Sonia è stata un riferimento ad un articolo della Lucarelli pubblicato sulla sua newletter (a pagamento) in cui la giornalista ha svelato un retroscena dell'ultima edizione, confermando che la Bruganelli avrebbe voluto prendere il posto in giura di Selvaggia ma si è dovuta accontentare di essere una concorrente.

Alle parole di Sonia, Selvaggia ha quindi prontamente replicato:

"Che battutona! Questo è successo una volta, ma non ho capito, farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto? Io non ho mai avuto fidanzati o mariti ricchi, mi devo guadagnare da vivere. Ma andiamo avanti, parliamo di ballo”.

"Evidentemente ti dà fastidio non averlo avuto. C'è sempre tempo Selvaggia!" ha replicato pungentemente la Bruganelli. La Lucarelli, a quel punto ha affermato:

"La volgarità del commento è meglio lasciarla cadere. Il ballo è, in questo caso, senza lode e senza infamia. Tenendo conto che sei un po' ammaccata e acciaccata fisicamente, hai comunque ballato. Ci hai provato. Sto dicendo una cosa carina, me la fai dire..."

A questo punto, la Lucarelli ha deciso di tornare a parlare dell’esibizione di Bruganelli e Aloia, definendola “senza infamia e senza lode”, ma riconoscendo comunque che, considerando l’infortunio di Sonia, il ballo non era stato del tutto disastroso. Sonia, tuttavia, ha voluto precisare che il suo infortunio non rappresentava per lei una giustificazione, il che ha infastidito nuovamente Selvaggia, che ha cercato di essere accomodante. Ma le tensioni non si sono placate e Bruganelli ha continuato a lanciare frecciatine, sostenendo di non aspettarsi un complimento da Selvaggia.

L'ultima stoccata di Lucarelli è stata diretta e pungente:

“Ci hai provato a stare al posto mio, non ci sei riuscita, fammi fare la giudice no?”

A quel punto, Sonia ha negato di aver mai desiderato sostituirla e ha controbattuto con una nuova accusa:

“Non c’ho mai provato. Hai chiesto i soldi per raccontare una bugia.”

La Lucarelli ha poi affermato:

“Non sono interessata ai soldi quanto te. Non me ne importa niente dei soldi.”

Visto che la discussione sembrava non avere fine e che gli animi continuavano a scaldarsi, Milly Carlucci è intervenuta per cercare di riportare la calma, cercando di spostare il discorso verso il ballo e il giudizio sulle performance dei concorrenti. Nel frattempo, Carlo Aloia, ballerino partner di Sonia, è intervenuto per difendere la sua compagna di ballo, mentre Alberto Matano ha espresso la sua vicinanza a Selvaggia Lucarelli, schierandosi dalla sua parte.