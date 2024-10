Se mi lasci non Vale, la Rai annuncia il nuovo reality show che strizza l'occhio a Temptation Island

Gossip TV

Si Rai 2 arriva Se mi lasci non Vale, un nuovo reality show sull'amore che sembra essere liberamente ispirato a Temptation Island. Ecco tutti i dettagli.

Mentre su Canale 5, Temptation Island si conferma un fenomeno televisivo in grado di catalizzare totalmente gli spettatori, la Rai decide di tentare nuove strade per accattivarsi il favore del pubblico, annunciando il reality show Se mi lasci non Vale. Peccato che a tutti questo format sembra essere una copia di quello di Maria De Filippi su Mediaset. Ecco tutti i dettagli.

Se mi lasci non Vale, il nuovo reality show di Rai 2

Non è un mistero che i programmi tv che parlano d’amore siano tra i più amati del pubblico, che si immedesima nelle coppie, critica, giudica ma anche si emoziona e piange con i protagonisti dei reality show. Per questo la Rai ha deciso di provare a sondare nuovi terreni, lanciando un format basato sull’amore e sulla crisi di coppia dal titolo Se mi lasci non Vale. Il nuovo format sarà condotto da Luca Barbareschi, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, e il comunicato ufficiale rilasciato dai vertici di Viale Mazzini spiega come funzionerà. Sei coppie in crisi si metteranno alla prova per capire se la loro relazione può ancora essere salvata, soggiornando per quattro settimane all’interno di una Villa dove si sottoporranno a prove, sfide ed esperimenti sociali individuali e collettivi, per capire come risolvere le criticità della relazione. Questa la spiegazione del nuovo format di Rai 2 che, immediatamente, è stato accostato al ben più famosoTemptation Island" target="_blank"> Temptation Island. Ecco perché è scoppiata una forte polemica sui social dopo l’annuncio di Se mi lasci non Vale.

"Tutto questo è.. se mi lasci non vale"🤡



Ma sapete quante sottomarche dovete mangiare per arrivare all'unico "tutto questo è... #TemptationIsland" di Filippo Biscigliapic.twitter.com/kCXnQCrqcB — Vento (@Vento_Elios) October 8, 2024

Rai “copia” Temptation Island? L’accusa

Parlare d’amore in televisione è sempre una carta vincente, soprattutto quando se ne parla in un reality show. Lo sanno i protagonisti del Grande Fratello che ormai entrano nella casa più spiata d’Italia pronti a creare una love story per accaparrarsi il favore del pubblico. Lo sa benissimo Maria De Filippi che da un ventennio festeggia i successi di Uomini e Donne, tra romantiche confessioni e scelte sotto all’iconica cascata di petali rossi, e liti furiose dettate dalla gelosia. Temptation Island, poi, è la prova tangibile del fenomeno televisivo che piace al pubblico, dato che anche questa edizione sta andando fortissimo, regalando a Mediaset picchi di share alti come durante il falò di confronto anticipato tra Anna e Alfred. Per questo, Rai ha deciso di tentare una nuova strada per accaparrarsi il favore del pubblico con il reality show Se mi lasci non Vale. Peccato che, dopo l’annuncio del nuovo programma, il popolo del web si sia scagliato contro i vertici di Viale Mazzini accusandoli di aver copiato Temptation Island. Effettivamente vi sono delle nette somiglianze con il programma condotto da Filippo Bisciglia, ma occorrerà attendere la messa in onda per farsi una reale idea del format.