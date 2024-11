Sanremo Giovani, Manola Moslehi nella giuria della nuova edizione: "È una grande responsabilità"

Gossip TV

La voce di Radio Italia, Manola Moslehi, parla della sua nuova esperienza nella commissione scelta da Carlo Conti per Sanremo Giovani, il talent show musicale su Rai2 condotto da Alessandro Cattelan.

Manola Moslehi, storica voce di Radio Italia, è uno dei volti della commissione musicale scelta da Carlo Conti per Sanremo Giovani, la kermesse che decreterà le tre "Nuove proposte" destinate a calcare il famoso palco dell’Ariston in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Le emozioni di Manola Moslehi

Martedì 12 novembre 2024, Alessandro Cattelan ha condotto il primo appuntamento di Sanremo Giovani. Nella Commissione musicale per giudicare le nuove proposte anche la nota speaker radiofonica Manola Moslehi che, con la sua forte passione ed esperienza nel mondo della musica, si sta rivelando essere per i giovani talenti in gara un grande punto di riferimento.

Manola ha partecipato alla quinta edizione di Amici, quindi, conosce molto bene le emozioni e le aspettative dei giovani artisti che sognano di vivere di musica e di calcare i grandi palchi. In una recente intervista rilasciata a L'Identità, la cantante e voce di Radio Italia ha parlato della sua nuova esperienza, rivelando come ha saputo che sarebbe stata tra i giurati di Sanremo Giovani:

Ho ricevuto una chiamata da parte di un numero che non conoscevo. Stavo per non rispondere, certa che si trattasse di un call center. Ho risposto ed era Carlo Conti, che mi ha chiesto di far parte della commissione. È una grande responsabilità. Abbiamo tra le mani i sogni di tanti ragazzi ed è qualcosa che ho preso molto seriamente. Sono un'entusiasta cronica e curiosa per vocazione. Ne ho passate tante, ne ho vissute di più.

Dopo aver raccontato della telefonata ricevuta da Carlo Conti, che ha rappresentato un piccolo giro di boa della sua carriera, Manola ha parlato degli inediti presentati dai ragazzi in gara e svelato cosa ha provato assistendo alle loro esibizioni:

Il tema predominante dei brani ascoltati è l'amore declinato in tutte le sue sfaccettature. C'è anche una piacevole tendenza ad affrontare tematiche sociali, talvolta complesse. Alcuni mi hanno commossa, altri ancora mi hanno portata a riflettere. Non è stato facile scegliere. So come ci si sente, ma mi piacerebbe che gli "esclusi" sapessero che il loro valore è indiscusso e che una battuta d'arresto non pregiudica il lavoro fatto.

La prima puntata di Sanremo Giovani, andata in onda martedì 12 novembre 2024 su Rai 1, è stata ricca di emozioni e sorprese. Alla direzione artistica, Carlo Conti, affiancato da una Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai "giurati fuori onda" Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time, e lo stesso Conti.

La gara è suddivisa in sei appuntamenti, durante i quali i 24 artisti si affronteranno in una serie di sfide a eliminazione diretta. Ad aggiudicarsi i primi 3 posti sono stati Mew, Tancredi e Mazzariello. Per gli altri concorrenti, la sfida continua con l’obiettivo di guadagnarsi un posto per il prossimo Festival di Sanremo.

