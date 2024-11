Sanremo Giovani, il dispiacere di un ex volto di Amici escluso dal cast: ''Non nego la delusione''

Gossip TV

Aaron Cenere, ex concorrente della 22esima edizione di Amici, confessa sui social di essere rimasto molto deluso per la mancanza selezione a Sanremo Giovani.

Dal 12 novembre 2024 inizierà la competizione di Sanremo Giovani con 18 cantanti pronti ad esibirsi davanti alla giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Un ex volto della ventiduesima edizione di Amici non ha nascosto la grande delusione per non essere stato selezionato tra i talenti del programma condotto da Alessandro Cattelan in vista del Festival di Sanremo. Ecco di chi stiamo parlando.

Sanremo Giovani, Alessandro Cattelan pronto a condurre: ecco il cast

In attesa della messa in onda della nuova edizione del Festival di Sanremo a febbraio 2025, dove si mormora ci sarà anche Barbara d’Urso fortemente voluta dal direttore artistico e presentatore Carlo Conti, dal 12 novembre prossimo andranno in onda cinque appuntamenti settimanali con Sanremo Giovani. La competizione parallela alla kermesse musicale d’Italia permetterà a quattro giovani talenti di essere inseriti nella lista dei Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Alessandro Cattelan conduce Sanremo Giovani mentre Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia saranno la giuria pronta ad esaminare i cantanti in gara e scegliere le migliori quattro canzoni.

Tra i cantanti selezionati spiccano tanti volti di Amici come Alex Wyse, Tancredi, Lil Jolie, Rea e Mew. Ma anche altri ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi hanno provato a passare le selezioni e non ce l’hanno fatta per un soffio. Uno, in particolare, ha espresso sui social la grande amarezza per questa occasione persa, non riuscendo a nascondere la delusione per non essere entrato a far parte del cast di Sanremo Giovani. Ecco tutti i dettagli e lo sfogo del cantante.

Aaron Cenere deluso, lo sfogo per Sanremo Giovani

Accedere alle selezioni finali di Sanremo Giovani non è cosa da poco dato che, sul palco, ci si potrà poi scontrare per cercare di ottenere la vittoria o almeno un pass per essere inseriti nella lista dei big del Festival di Sanremo. Le selezioni sono concluse e tra pochi giorni inizierà il programma condotto da Alessandro Cattelan, ma Aaron Cenere non sarà tra i giovani talenti in gara. L’ex volto di Amici, noto per la sua partecipazione nella ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi, non ha saputo nascondere la sua cocente delusione e si è sfogato sui social.

”Non nego la delusione nel non aver visto il mio nome tra i partecipanti di Sanremo Giovani, soprattutto perché speravo di farvi ascoltare “Grandine” sul quel palco. Purtroppo, per questa volta, non è andata così. Mi fa sorridere pensare che il senso di “Grandine” è proprio vedere l’universo muoverti in una direzione opposta a quella immaginata, che alla fine è un po’ quello che è successo ieri”.

Insomma, “Grandine” ovvero il brano portato da Aaron nella speranza di passare le selezioni non avrà occasione di provare a conquistare il palco dell’Ariston e il cantante di Amici ne è rimasto deluso. Nonostante questo, Cenere è certo che la sua canzone piacerà molto ai fan e ha confidato che non vede l’ora di presentarla al pubblico per avere un feedback. Cosa ne pensate?

