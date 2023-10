Sanremo Giovani 2023: ecco i 49 artisti selezionati da Amadeus

Gossip TV

La direzione del Festival di Sanremo ha diramato i nomi dei 49 artisti selezionati su 564 richieste, che parteciperanno alle audizioni dal vivo.

Nell’edizione 2023 di Sanremo Giovani sono state 564 le richieste di partecipazione pervenute: 202 partecipanti provenienti dal Nord Italia (181 singoli e 21 gruppi), 197 dal Sud (189 singoli e 8 gruppi) e 155 dal Centro (140 singoli e 15 gruppi). La direzione artistica è, naturalmente, sempre sulle spalle di Amadeus. La Regione che ha presentato il maggior numero di iscrizioni è il Lazio con 100 partecipanti, 91 singoli e 9 gruppi. Seguono la Lombardia (89) e la Sicilia con 62 proposte. In dettaglio, sono 520 i cantanti singoli, di cui 334 uomini (pari al 64,23 %) e 186 donne (35,77 %). Di questi 510 gli artisti singoli italiani, mentre 10 sono quelli nati in un altro Paese. I gruppi sono 44.

La Commissione Musicale presieduta da Amadeus (come detto, in veste di direttore artistico) e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha completato il 27 ottobre la prima fase del proprio lavoro selezionando gli artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago.

Sanremo Giovani 2023: chi sono i 49 artisti selezionati per le audizioni?

Il gruppo composto da 49 artisti è così assortito: 43 singoli (14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi. Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 in onda, in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 13 dicembre. A questi 8 artisti si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Solo i primi 3, in base al Regolamento, accederanno nella veste di Big, alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Qui sotto i 49 partecipanti a Sanremo Giovani 2023.