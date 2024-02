Sanremo 24, The Kolors si sbilanciano sul possibile vincitore e poi svelano: "Il nostro preferito? Loredana Bertè"

Gossip TV

Le rivelazioni dei The Kolors sulla loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è partita alla grande! Tra i Big che si sono esibiti sul palco dell'Ariston anche i The Kolors che, in una recente intervista rilasciata a Superguidatv, hanno parlato del loro brano in gara "Un ragazzo, una ragazza" e si sono sbilanciati sul possibile vincitore della kermesse canora condotta da Amadeus.

La confessione dei The Kolors

I The Kolors sono in gara a Sanremo 2024 con il brano "Un ragazzo, una ragazza". Intervistati da Superguidatv, il frontman della band Stash, reduce dal successo estivo di "Italo Disco", ha parlato della sua partecipazione al Festival rivelando di aver imparato a non avere troppe aspettative:

Noi ci sentiamo di consolidare sempre di più quella che è la nostra impronta funk. E il funk, come dice il termine stesso, viene dalla parola festa, dal divertimento e dalla ballabilità. Si basa sul ritmo. Ci siamo sentiti di non snaturare quello che è il nostro messaggio sonoro e lo abbiamo portato su questo palco che è per noi un grande regalo già essere lì su. Speriamo che arrivi il più possibile questo messaggio, quello di far ballare tutti [...] Ho imparato a non avere aspettative. Quello che sogno di ricevere da questo Festival è tanto divertimento, coerenza con quello che è il nostro progetto e speriamo di arrivare a quante più persone possibili.

Ma chi vincerà il Festival di Sanremo quest'anno? Stash non si è sbilanciato troppo in merito al possibile vincitore, ma ha svelato il nome del suo preferito, ovvero Loredana Berté:

È un cast così ampio a livello di messaggio artistico che tutti potrebbero vincere. Mi sento di dire che il clima rispetto alla prima volta che siamo stati qui, e poi ci siamo ritornati anche qualche anno fa in occasione delle cover, è che non si avverte competizione e la gara. Ieri siamo stati insieme tutti e trenta insieme ed è stato un bel momento perché ci siamo accorti che siamo qui, tutti quanti, per cercare di dire la nostra. Non si avverte la competizione e la gara ed è una cosa bellissima. Perché la gara è più vicina al concetto dello sport che dell’arte. Un preferito? Forse la Bertè. Porta il brano ‘Pazza’ ma forse siamo noi i pazzi e lei è quella normale.

