Sanremo 2025, Francesco Gabbani torna sul palco dell’Ariston: ''Credo molto in questo brano''

Francesco Gabbani torna ad esibirsi sul palco del Festival di Sanremo dopo quattro anni d’assenza e ha tante cose da dire sulla sua nuova canzone “Viva la vita”.

Grandi emozioni aspettano i 30 Big in gara sul palco del Festival di Sanremo a febbraio 2025. Carlo Conti ha scelto un cast variegato tra cui spicca il nome di Francesco Gabbani, che torna al Teatro Ariston a distanza di cinque anni d’assenza. Il cantante ha raccontato come sta vivendo questo momento, pronto a far conoscere al pubblico la sua nuova canzone “Viva la vita”, scopriamo insieme cosa ha rivelato.

Sanremo 2025, torna anche Francesco Gabbani

Occhi puntati sulla nuova edizione del Festival di Sanremo, la prima condotta da Carlo Conti dopo il successo straordinario delle quattro edizioni di Amadeus prima del suo abbandono alla Rai. Il presentatore toscano ha scelto 30 Big creando un cast variegato che contempla nomi nuovi e al centro dei pettegolezzi come quelli di Fedez e Tony Effe, sicurezze come Irama e neofiti come Sarah Toscano, la vincitrice di Amici, che ha ricevuto una dedica social da Lorella Cuccarini, poi signori della musica come Massimo Ranieri. Nel cast di Sanremo 2025 c’è anche Francesco Gabbani che torna sul palco del Teatro Ariston a distanza di cinque anni dalla sua ultima esibizione con “Viceversa”, tornando su un palco estremamente emozionate dato che l’ha lanciato con la sua “Occidentali’s Karma” ancora perfettamente impressa nelle nostre orecchie e nel nostro cervello. Intervistato da Tv Sorrisi e canzoni prima del suo concentro a Milano “Natale in un qualsiasi giovedì”, Gabbani ha voluto ringraziare moltissimo Conti per questa occasione.

“Ho sempre pensato che sarei tornato al Festival sono con la canzone giusta, perfetta per quel palco. Tra tutti i brani che ho scritto, in questo credo molto. È bello e mi accende […] Nel 2025 uscirà il mio nuovo album. L’ho scritto negli ultimi due anni insieme ad alcuni collaboratori. Stiamo finalizzando la parte produttiva”.

Gabbani ha ammesso di essere rimasto sorpreso ma anche emozionato quando ha sentito il suo nome al TG 1. Il cantante ha poi ripercorso il successo della sua prima canzone sanremese che l’ha portato alla vittoria, ammettendo che non si sarebbe aspettato questo successo superata la soglia dei 30 anni e che stava pensando di rimettere in discussione le sue priorità anche nel mondo della musica.

Francesco Gabbani porta “Viva la Vita” a Sanremo 2025

Emozionato, quasi euforico, per il suo grande ritorno al Festival di Sanremo in questa prima edizione condotta da Carlo Conti, Francesco Gabbani ha confessato di non essere cambiato dopo il successo ottenuto proprio sul palco del Teatro dell’Ariston ma di aver vissuto male la popolarità, vedendo le persone attorno a lui cambiare e tanti commenti negativi sul web, che l’hanno decisamente buttato giù di morale. Ospite di Sarà Sanremo, dove sono state svelate le canzoni dei 30 Big in gara, Gabbani ha rivelato che il suo brano si chiama “Viva la vita” e ed è un brano che ha registrato nella sua casa in campagna, dove coltiva la sua passione per la musica e la pittura.

Con lui c’è la fidanzata Giulia che, come racconta il cantante durante la sua intervista, è rimasta affascinata da questo luogo incantato e immerso nel verde, riuscendo a vivere e lavorare insieme in perfetto equilibrio. Infine, Gabbani conclude ricordando la gioia di firmare la canzone “Buttalo via” per la grande Mina e ha confidato che gli piacerebbe molto ricevere un testo da Vasco Rossi.