Sanremo 2024, Sangiovanni risponde ai fan: "Non sono cambiato io, ma tutti sono pronti a giudicare"

Gossip TV

Sangiovanni è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2024: in seguito ad alcuni commenti dei fan, ha deciso di rispondere con un commento sui social.

Ieri sera, 6 febbraio, è ufficialmente iniziata la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Sul palco dell'Ariston tanta musica e tanti artisti si sono susseguiti, per portare su Rai1, tutta la magia della musica italiana. Tra i Big in gara anche Sangiovanni, ex allievo del talent di Amici di Maria De Filippi.

Sanremo 2024, Sangiovanni risponde ai fan: "C'è sempre più gente pronta a giudicare..."

Il cantante si è presentato al Festival di Sanremo con Finiscimi, brano dedicato alla sua ex Giulia Stabile, conosciuta durante il percorso nel talent di Canale5. La coppia si è lasciata questa estate, senza mai fornire dettagli sulla fine della loro relazione, ma Sangiovanni ha voluto ricordare la storia con Giulia e soprattutto il modo in cui l'ha trattata con la sua nuova canzone.

Il cantante è stato molto criticato per aver scelto di duettare con Aitana, autrice spagnola con cui ha già collaborato per Mariposas, la versione spagnola di Farfalle. Infervorato per le critiche ricevute da alcuni fan di Giulia Stabile, aveva pubblicato un lungo commento in cui se la prendeva con gli haters e chiedeva maggiore maturità tra i fan.

A distanza di ore dalla sua esibizione sull'Ariston, Sangiovanni è tornato sui social per parlare con i fan, decidendo di farsi avanti e rispondere a tono a chi gli consigliava di accettare le critiche ricevute. Per l'ex allievo di Amici, quelle ricevute non sono state critiche, ma attacchi gratuiti:

"Io invece credo che ci siano sempre più persone a volere il male in generale perché forse hanno il male dentro e non hanno una valvola di sfogo, un obiettivo, una via di fuga. I social media sono un contesto utile e positivo per tante cose, il problema sono le persone che li popolano e le regole che non esistono (purtroppo). Tutti sono pronti a giudicare, puntare il dito, offendere, tanto alla fine dietro uno schermo non pensi che quelle cose tocchino gli altri. Che dall’altra parte a volte ci sono persone fragili a cui sentire certe cose fa soffrire profondamente. E soprattutto non ti può succedere niente, ognuno ha la libertà di dire e fare quello che vuole. E se fosse così anche nel mondo reale immagina cosa succederebbe"

Sul suo cambiamento in ambito musicale, Sangiovanni ha specificato che voleva creare qualcosa di unico, di nuovo e che lo rispecchiasse in pieno:

"Avevo l’idea ma non avevo le cose da dire per cui ho iniziato a vivere e fare tutte quelle cose che il “vivere” comprende. E da lì ho ritrovato la voglia di scrivere e la necessità di farlo come quando ero piccolo ed era una salvezza. Questo disco racconta di questo viaggio/periodo che non finirà con questo progetto."

Infine, Sangiovanni ha rivelato cosa significa per lui tornare a Sanremo:

"Sono carico per Sanremo e per questo cambiamento che sto vivendo. Per questo nuovo viaggio. Mi sento tranquillo mentalmente ma a volte il mio corpo risponde diversamente e non è al top. E’ comunque una domanda complessa e preferisco dare tutto me stesso sul palco che qui">