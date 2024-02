Sanremo 2024, Mr Rain duetta con i Gemelli Diversi su Mary: "Un pezzo che ha unito più generazioni"

Gossip TV

Questa sera, al Festival di Sanremo 2024, Mr Rain duetterà con i Gemelli Diversi su Mary. L'artista ha spiegato il perché di questa scelta!

Manca sempre meno alla quarta serata del Festival di Sanremo 2024: questa sera, su Rai1, andranno in onda i duetti e i 30 Big in gara hanno deciso di cantare una versione personale di una canzone che, per ognuno di loro, ha un significato personale.

Sanremo 2024, Mr Rain duetta con i Gemelli Diversi su Mary: "Scelta inevitabile, ha unito intere generazioni"

In gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 con Due altalene, Mr Rain ha deciso di duettare, questa sera, con i Gemelli Diversi, sulle note di una delle canzoni più potenti del gruppo musicale, Mary. Intervistato da SuperguidaTv, il cantante ha spiegato il perché di questa scelta:

"Ho scelto Mary perché oltre a essere un bellissimo pezzo è un pezzo che ha unito un sacco di persone e colpito più generazioni. Ma sopratutto l’ho scelto per il messaggio, perché la violenza sulle donne è un argomento purtroppo, purtroppo, troppo attuale. E non è giusto che ogni giorno accadano cose del genere, dobbiamo parlarne sempre di più ed educare tutte le persone. Ho scelto di portare Mary per questo e con me sul palco ci saranno i Gemelli e le Farfalle Olimpiche a completare tutto questo quadro che si creerà sul palco. Con la loro delicatezza e movimenti graziosi, completeranno la performance al meglio. Sono emozionatissimo perché è un progetto veramente figo, la serata cover. Sono emozionatissimo anche per quella, quest’anno sono veramente fragile perché sono emozionato in ogni serata"

Una scelta che non sorprende, perché, come ha dichiarato il cantante, Mr Rain ha deciso di dedicare il suo spazio non solo a Sanremo 2024 ma anche in tutti i palchi d'Italia per trasmettere messaggi sociali e trattare argomenti che non sono mai trattati con il giusto riguardo, come, appunto la violenza sulle donne. In merito a questo, al cantante è stato chiesto cosa ne pensa delle rime a volte troppo violente verso le donne di cui fa uso la trap music:

"Io cerco di trattare argomenti sensibili, di essere rispettoso nei confronti degli altri, cerco di raccontarmi cercando di essere utile per qualcuno che mi ascolta. Per me questa è la mia missione, è quello che voglio fare. Ognuno poi è libero di fare quello che meglio crede, io la penso così"