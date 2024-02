Gossip TV

In attesa di scoprire le canzoni dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2024, Luca Jurman ha espresso il suo duro giudizio su di loro!

Manca solo un giorno all'inizio del nuovo Festival di Sanremo 2024 e contro i Big in gara si è scagliato l'ex prof della scuola di Amici, il vocal coach Luca Jurman. Solo che, questa volta, nel mirino del severo produttore discografico non sono finiti solo gli ex allievi del talent di Canale5 che si esibiranno sul palco dell'Ariston, ma anche cantanti come Loredana Bertè.

Sanremo 2024, Luca Jurman stronca i Big in gara!

Nel nuovo video pubblicato, Jurman si scaglia questa volta contro i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2024: la kermesse canora sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire da domani, martedì 6 febbraio, fino a sabato 10 gennaio. 27 i Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston e tra loro diversi ex allievi del talent di Amici di Maria De Filippi, contro cui Luca Jurman ha spesso tuonato.

In un acceso botta e risposta sui social, l'ex prof di Amici ha risposto a una nota della produzione del talent: stanchi delle continue polemiche portate avanti dall'ex coach di canto, i produttori di Amici hanno condiviso un comunicato nel quale rivelavano alcuni retroscena sull'addio del prof dalla scuola di Amici. Il botta e risposta che ne era seguito aveva esacerbato ulteriormente la situazione tra Jurman e il talent. Intanto, il vocal coach ha deciso di esprimere il suo parere anche sui Big in gara a Sanremo 2024, iniziando con un'altra ex allieva del programma, Annalisa:

"Annalisa l'hanno messa dentro per forza, ma il brano cosa sarà mai? Un up-tempo? Visto che si parla della vocalità, non mi interessa...Sta cantanto brani che potrebbe fare chiunque, quindi, non mi aspetto che ci porti una ballada da pelle d'oca"

Anche su Angelina Mango ha espresso una dura opinione, definendola sopravvalutata, mentre di Alessandra Amoroso ha detto che oramai non è oiù riconoscibile, che sembra che abbia perso la sua identità. Ugualmente stroncati Dargen D'Amico - "perché ha fatto X Factor sta lì?" - e Bib Mama, ma anche due mostri sacri della musica com Loredana Bertè e Fiorella Mannoia sono stati oggetto di critiche:

"Con tutta la televisione che stanno facendo li vedrei come ospiti e non in gara"