Amici, LDA e Luca Jurman infiammano il web con il loro botta e risposta: "Oh, bello, riposati. Prenditi un giorno di festa!"

Gossip TV

Dopo la nuova polemica di luca Jurman contro i cantanti di Amici, un ex allievo del talent, LDA, è intervenuto per rispondergli per le rime!

La vena polemica di Luca Jurman contro i cantanti di Amici ha provocato un botta e risposta tra il produttore musicale e LDA, figlio di Gigi D'Alessio ed ex allievo del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici, botta e risposta tra Luca Jurman e LDA: "Ora basta, lascia in pace questi ragazzi..."

Dopo aver preso parte all'edizione numero 21 di Amici, LDA ha riscosso un discreto successo come cantante ed è corso in difesa dei cantanti del talent Mediaset. Da giorni, infatti, Luca Jurman si sta scagliando contro alcuni degli allievi del programma di Maria De Filippi criticandoli per il loro modo di cantare, ma non solo. Secondo il produttore discografico, infatti, verso alcuni cantanti, come Holden, c'è un atteggiamento privilegiato, per via del cognome che porta e Jurman ha parlato di fare "figli e figliastri" nel programma.

Contro di lui ha deciso di parlare LDA, che sui social ha condiviso una storia Instagram con questo messaggio:

"Oh bello, riposati! Prenditi un giorno di festa! Dedicato a Luca Jurman"

Il produttore ha così risposto, sempre sui social, al terzogenito di D'Alessio:

"Se LDA arriva a fare una storia su Instagram (senza taggarmi) dove mi dedica in dialetto “uee ‘bello! Vatti a riposare! Prenditi un giorno di festa!” vuol dire che si sente “toccato” pure lui! Peccato, lo facevo più “musicale”! E dire che conosco suo padre! Mah."

Il cantante ha replicato a sua volta, questa volta rivolgendosi direttamente al vocal coach:

"Caro Luca Jurman, qua nessuno si sente toccato. Però ogni due, tre, a punzecchiare, a punzecchiare, figli, figliacci ecc…E’ normale che ti riferisci a me, ad Angelina, ad Holden…Io penso che siamo tutti e tre dei bravi artisti…Poi figurati, é un mio onestissimo parere…Dovresti sapere meglio di me che il cantante migliore non é quello con la voce migliore, quello che va più in alto, il più preciso. Il cantante é un insieme di tante cose. Come canta, come scrive, come sta sul palco, come produce, come fa le linee melodiche e tante altre cose. Ma tu sei più grande di me e dovresti saperlo molto meglio, infatti mi dispiace che te lo devo spiegare io. Se penso e dico che siamo bravi é perché comunque tutti e tre abbiamo lasciato qualcosa all’interno del programma e, nel caso di Holden, sta lasciando qualcosa. Holden ha fatto il debutto più forte nella storia di Amici. Io ho fatto il disco d’oro e di platino più veloce nella storia di Amici. Angelina sta spaccando tutto e quest’anno va anche a Sanremo come ci sono andato io l’anno scorso. Poi se non ti piace un programma non lo vedere. Non c’è bisogno, lascia stare questi ragazzi, basta. Continua a fare il vocal coach, lo fai anche bene, continua a fare il maestro. Non so quello fai…lo fai molto bene. Però basta, dopo un po’ sei pesante. Vivi e lascia vivere"

Quando, in una diretta Instagram. Jurman ha negato di aver mai nominato LDA, il cantante ha nuovamente risposto a tono all'ex professore, affermando:

"In tanti mi avete mandato la diretta di Luca Jurman, ci teneva tanto a fare questa diretta. Io fortunatamente non sono un ragazzo che sta 24h con il telefono. Quindi non ho proprio visto la diretta, mi sarebbe piaciuto entrare e confrontarmi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che dico direttamente a Luca Jurman è che stiamo avendo un confronto io e te. E’ inutile dire “sono anche amico di tuo padre, conosco tuo padre” perché io sono una cosa, mio padre un’altra. Quindi è proprio inutile metterlo in mezzo però ci sta, tanto lo mettono sempre tutti quanti in mezzo."

Scopri le ultime news su Amici