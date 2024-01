Sanremo 2024, la gaffe clamorosa di Simona Izzo su Russell Crowe crea polemica

Gossip TV

Simona Izzo commenta con parole decisamente fuori luogo la partecipazione di Russell Crowe al Festival di Sanremo.

La notizia che Russell Crowe sarà il super ospite della terza serata della nuova edizione del Festival di Sanremo ha creato scompiglio tra i fan. L’attore, infatti, è amatissimo e tutti vogliono sentirlo esibirsi con la sua band. C’è qualcuno, però, che ha commentato con stupore la notizia, lanciandosi in una clamorosa gaffe. Ecco cosa è successo.

Sanremo 2024, Simona Izzo e lo scivolone su Russell Crowe

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo, in scena sul celebre palco dell’Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 con la conduzione di Amadeus. Il presentatore Rai ha stupito tutti quando ha dichiarato di aver intenzione di ascoltare le richieste dei vertici di Viale Mazzini, pronto a ragionare sulla sua iniziale scelta di lasciare il timone della kermesse musicale più amata d’Italia, dopo tanti anni di successi.

Il presentatore, inoltre, ha annunciato a sorpresa un ospite speciale, che arriverà nella terza serata: si tratta di Russell Crowe, l’attore di Hollywood noto per il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film Il Gladiatore di Ridley Scott. L’attore si esibirà con la sua band blues e il pubblico non vede l’ora di ascoltarlo cantare dal vivo. Mentre la classifica dei giornalisti ha lasciato perplessi i bookmakers, Simona Izzo commenta dal salotto de La Vita in Diretta l’ospitata di Crowe e si lascia andare ad un clamoroso scivolone.

“Ok che viene al Festival, ma chi lo doppia, Luca Ward? Ah, parlerà italiano, ok, vabbè ma quelle due paroline che ha imparato. Però poi cosa dire… Comunque è irriconoscibile davvero, posso dirlo? Altro che Tananai ragazzi. Non è irriconoscibile? Io il gladiatore me lo ricordavo un po’ diverso. Eh vabbè ho capito, ma è così. No, non lo posso dire? Ok allora evviva Russell Crowe".

Praticamente in una sola affermazione la Izzo si è fatta portavoce di bodyshaming, ha messo in dubbio la capacità di Crowe di adattarsi ad un placo internazionale, liquidando il suo italiano senza pietà, per poi cercare di salvarsi davanti la faccia sconvolta di Alberto Matano, che chiaramente avrebbe preferito trovarsi ovunque tranne che lì a sentire queste parole. Cosa ne pensate della gaffe della Izzo?