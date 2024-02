Sanremo 2024, Irama torna sul palco dell’Ariston e svela: ''Sto studiando molto per l’esibizione''

Gossip TV

Irama è pronto a tornare al Festival di Sanremo e aspira alla vittoria con il suo brano “Tu no”. Ecco cosa ha raccontato il cantante prima del debutto.

Per Irama questa non è certamente la prima avventura sul palco del Festival di Sanremo, ma potrebbe essere quella più importante. Il cantante, che sta conoscendo uno straordinario successo, porterà il brano “Tu No” e racconta di cosa parlerà e da cosa è stato ispirato.

Irama pronto per il Festival di Sanremo, cosa ha svelato

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, ha iniziato la sua avventura nel mondo della musica proprio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016, poi la vittoria ad Amici il talent show di Maria De Filippi, e da lì un successo straordinario. Il cantante è mutato, è cresciuto e la sua musica con lui, sfiorando il podio nel 2022 con “Ovunque sarai”. Ora, Irama è pronto per tornare sul palco dell’Ariston e lo fa con un brano che fa parte di un nuovo album ancora in lavorazione, come ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni.

“La canzone è la prima che ho scritto del nuovo album a cui sto lavorando. Nasce da una storia personale e non ha orpelli, è spontanea, immediata, diretta, ricca di emozioni e affronta temi universali come la mancanza e la distanza. La associo al colore blu scuro della notte”.

Mentre Annalisa si dice felice dell’attesa nei suoi confronti, Irama ha ammesso di volersi preparare al meglio per lo spettacolo che offrirà, fiducioso nel suo talento ma anche nel brano che porterà cantando con tutto sé stesso. Sarà lui ad aggiudicarsi la vittoria della nuova edizione del Festival di Sanremo, l’ultimo condotto da Amadeus?

“Sto studiando molto per l’esibizione. Spero di fare un buon lavoro con l’orchestra che è l’elemento fondamento al Festival […] Lo stile e il look e tutto il resto vengono dopo. Ma nella valigia per Sanremo metterò senz’altro tante paio da boxer neri: imprescindibili”.