Sanremo 2024, i Look migliori e peggiori della Terza serata (FOTO)

La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo va in scena e sul palco dell’Ariston i Big in gara si sbizzarriscono con i Look più audaci. Ecco le nostre pagelle.

In scena, in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston, la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. I 30 artisti in gara sono pronti a darsi battaglia per trionfare con il loro brano sanremese, ma ci offrono anche uno spettacolo audace con i loro look più ricercati. Ecco i Look migliori e peggiori della terza serata della kermesse musicale d’Italia.

Sanremo 2024, i Look di Amadeus e della co-conduttrice Teresa Mannino

Amadeus sceglie il colore oro per la terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. L’abbinamento ormai lo conosciamo, giacca monopetto, papillon e pantalone sartoriale tutto firmato Gai Mattiolo, ma questo colore bisogna riconoscere che gli dona particolarmente, soprattutto grazie ai giochi di contrasto del capo-spalla.

Teresa Mannino fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston con la sua consueta allegria, e il pubblico esulta. Peccato per il primo look firmato da Roberto Puglisi per Cavalli che è decisamente too much: outfit total white composto da camicia semi- trasparente con reggiseno bianco in vista, con applicazioni di piume sulle maniche e un pantalone palazzo abbinato ad un paio di scarpe a punta.

Sanremo 2024, i Look dei Big promossi

Maninni sceglie un look total black, un filone che sembra aver contagiato tutti i cantanti maschili della 74esima edizione del Festival di Sanremo, e fa centro. Il look di Antonio Riva è semplice a di impatto, composto da una camicia con ampi revers e lavorazione con micro-applicazioni floreali in tessuto brillantinato. Fascia di raso in vita per il pantalone super high waist con gamba morbida. Splendidi i gioielli tempestati di brillanti. Voto: 6 +

Senza infamia e senza gloria il look di Mr Rain per la terza serata di Sanremo 2024. Il cantante sceglie un completo in satin grigio con giacca oversize e pantalone dritto. La maglietta lavorata ton sur ton fa tanto professore giovane che strimpella con gli alunni durante l’autogestione. Ma nel complesso il look è approvato. Voto: 6

Clara versione conduttrice con un magnifico ed elegante abito di Andrea Adamo. Un abito nero, con cut-out sulla spalla sinistra che culmina in una scollatura sul fianco molto sensuale e drappeggio sull’addome. Un look decisamente elegante quello della giovane cantante, che ha voluto sdrammatizzare il tutto con un paio di occhiali da vista con pesante montatura nera molto glamour. Voto: 7

Rose Villain è la nostra Eva Kant questa sera. La cantante dai corti capelli blu, infatti, ha indossato una tuta intera Balenciaga tutta nera che ci ricorda i look iconici di Kim Kardashian. Certamente un outfit molto più sobrio rispetto ai primi due sfoggiati sul palco dell'Ariston, ma altrettanto glamour e alla moda. Voto: 7

Sanremo 2024, i Look peggiori della Terza serata

Il Tre ha deciso di risparmiare sulle magliette al suo debutto sanremese, ed è una pessima scelta. Il giovane cantante, per quanto affascinante e dotato di una marea di inchiostro tatuato sull’addome, incontra l’insufficienza per questo azzardo laddove sarebbe stata una promozione assicurata, dato che anche il completo giacca e pantalone glitter total black che indossa per la terza serata sarebbe stato promosso a pieni voti. Ripetiamolo insieme, siamo a Sanremo non ad un vostro concerto personale. Voto: 5

Fred De Palma è quel cugino appena tornato in Italia dopo aver vissuto parecchi anni all’estero, diventando l’uomo in vista del quartiere di Little Italy. Se, infatti, il completo SSheena con particolare giacca strutturata e pantalone morbido potrebbe passare il vaglio degli amanti del glamour, la camicia glitter con tanto di reggicalze rovina l’armonia del tutto, rendendo il look poco elegante. Sembra, infatti, che al cantante siano cascati fazzoletti dalle tasche dei pantaloni. Voto: 5

