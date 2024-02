Sanremo 2024, i Look migliori e peggiori della Finale (FOTO)

Gossip TV

La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo va in scena e sul palco dell’Ariston i Big in gara si sbizzarriscono con i Look più audaci. Ecco le nostre pagelle.

In scena, in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston, la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. I 30 artisti in gara sono pronti a darsi battaglia per trionfare con il loro brano sanremese, ma ci offrono anche uno spettacolo audace con i loro look più ricercati. Ecco i Look migliori e peggiori della Finale della kermesse musicale d’Italia.

Sanremo 2024, i Look di Amadeus e del co-conduttore Fiorello

Per la grande Finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus torna in Gai Mattiolo con un completo total black impreziosito da applicazioni strass sul capo-spalla.

Dopo un ingresso all’insegna della musica e della danza, Fiorello mostra il primo look scelto in veste di co-conduttore, un completo a dir poco scintillante, total black, con giacca in satin firmato Armani. Certamente un outfit che non passa inosservato.

Sanremo 2024, i Look dei Big promossi

Big Mama ha lasciato un buon ricordo con i suoi look sanremesi. Certo, nulla di sobrio ma non ci saremmo mai aspettati nulla di diverso da lei. Per la Finale di Sanremo 2024, la cantante indossa un abito rosso fuoco firmato Lorenzo Seghezzi, spezzando la monotonia del total black di questa edizione, con corpetto stretto e gonna vaporosa see through con stecche di balena. Bellissimo il make-up deciso che riprende il rosso dell’abito, come il tocco rosso nell’acconciatura. Voto: 6+

La Lori non ci delude mai. Con la sua “Pazza”, Loredana Bertè ha fatto cantante tutto l’Ariston, ma anche il suo look non scherza, estroso e sensuale come solo lei sa essere. L’artista sceglie un mini (per non dire mirco) dress total black firmato Maison Valentino con gonna di piume, le stesse piume che svettano dai suoi occhiali da sole a mascherina. Immancabili i lunghi capelli blu che ormai sono la sua firma. Voto: 7

Mahmood come un super modello qualsiasi che scende dalle scale dell’Ariston con la sua "Tuta Gold”. Importante capo-spalla strutturato in eco-pelle black oversize, pantalone stile baggy con tasconi in glitter oro, cascata di collane gold, capelli tirati indietro con il gel e… Che dire, se non che è un dio con questo look di Pierpaolo Piccioli per Maison Valentino! Voto: 9

Alessandra Amoroso sfodera l'artiglieria pesante per la Finale. Cambio di hair look con extension alle spalle, abito nero glitter con profondissima scollatura sulla schiena e sul décolleté, impreziosito da un gioco di lacci e incroci. Un look sensualissimo per la cantante, che ha impreziosito l'outfit con importanti gioielli di diamanti. Voto: 7

Irama ha atteso la quinta e ultima serata per regalarci un look degno di Sanremo con un completo giacca e pantalone davvero giovanile, moderno e che gli dona alla perfezione. Il cantante, infatti, indossa una giacca con spalline e ampia scollatura che lascia intravedere, senza perdere in eleganza, i suoi tatuaggi sull'addome, con collo scivolato in stile foulard, pantalone con gamba morbida. Voto: 7

Ghali spaziale per la Finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante ci ha deliziati per tutte e cinque le serate della kermesse musicale d'Italia, con look accuratamente studiati che gli calzavano a pennello. Ghali indossa un outfit total black composto da maglia strutturata ipermoderna con una splendida maglia glitter con guanti, e pantalone morbido sartoriale. Ai lobi spizzano preziosi orecchini di diamanti mentre ai piedi mocassini con maxi punta. Voto: 9 +

Annalisa sexy e romantica con l'outfit per presentare per l'ultima volta la sua "Sinceramente". Vestita da Dolce&Gabbana, che ha accompagnato la sua avventura sanremese, l'artista indossa un abito nero con ampia scollatura, tessuto fluido e semi-trasparente con ampi spacchi sulle gambe, fasciate dalle immancabili autoreggenti con reggicalze. Voto: 7

Sanremo 2024, i Look peggiori della Finale

Sobrio mai, Dargen D’Amico torna per l’ultima volta sul palco sanremese con un completo Moschino davvero d’impatto ma che, suo malgrado, non gli dona particolarmente. Completo doppio colore nero e rosso fuoco con applicazioni a cascata che illuminano le sue mosse sul palco. Fortunatamente spariscono le ciabatte fluo in favore di mocassini bicolor, un tocco di stile che apprezziamo ma non basta. Voto: 5 +

I componenti de Il Volo si sono chiaramente attardati al ristorante prima di fare la loro apparizione alla Finale di Sanremo, forse parlando dei loro successi o progetti futuri ed ecco che hanno rubato qualche divisa per correre sul palco dell’Ariston. L’ansia, si sa, fa fare qualche piccolo errore. Ecco l’errore di oggi è senza dubbio nei look, che sembrano essere quelli di due maître di sala e di un sous chef. Per gli outfit firmati Dolce&Gabbana nessuna pietà. Voto: 4

