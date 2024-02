Sanremo 2024, Giulia Stabile commenta l'esibizione di Sangiovanni al Festival

Gossip TV

Al Festival di Sanremo 2024, Sangiovanni si è presentato con un brano che è dedicato all'ex fidanzata, la ballerina di Amici Giulia Stabile. Ecco come Giulia ha commentato l'esibizione del cantante.

Al Festival di Sanremo 2024, tra i Big in gara c'è anche Sangiovanni, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Il cantante si è presentato con Finiscimi, un brano che, da ciò che ha dichiarato il cantante, sembra essere dedicato alla sua ex fidanzata, la ballerina del talent Giulia Stabile.

Sanremo 2024, Giulia Stabile commenta l'esibizione di Sangiovanni

La fine della storia tra Sangiovanni e Giulia Stabile è stata annunciata dai diretti interessati, nel corso della scorsa estate: nessuna confessione, nessuna accusa, solo riferimenti al loro nuovo status di single che ha lasciato con l'amaro in bocca i fan della coppia. Un'amarezza che è aumentata quando Sangiovanni ha svelato che il suo brano è dedicato alla fine di una storia d'amore in cui non ha dato il meglio di sé.

I fan di Giulia Stabile, infatti, hanno reagito offendendo gravemente il cantante e andando anche a diffondere commenti odiosi sul profilo Instagram di Aitana, cantante spagnola con cui l'ex allievo di Amici ha duettato nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024, la quinta edizione a essere condotta da Amadeus su Rai1.

Durante queste quattro serate, Giulia Stabile non si è certo trattenuta dal commentare le esibizioni dei cantanti in gara, annunciando di tifare per Angelina Mango, sua cara amica e collega, per la quale ha collaborato alla coreografia di Che t'o dic a fa'. Nessuna parola su Sangiovanni, tanto che diversi haters hanno pensato bene di attaccare la ballerina e di offenderla, spingendola così a replicare in maniera davvero eloquente:

"Comunque ho risposto ad alcuni haters in privato e mi fa 'paura' quanto cambino improvvisamente, da che ti insultano a che ti chiedono scusa dicendo 'non so perché ti ho risposto così, non è da me.' poi ti riempiono di complimenti e ti chiedono come stai..."