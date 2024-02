Sanremo 2024, Geolier: "Ho portato il napoletano su quel palco e questo è una vittoria, Angelina? Ho votato anche per lei"

Gossip TV

La confessione di Geolier sulla mancata vittoria al Festival di Sanremo.

Geolier è stato l'artista più chiacchierato e discusso della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Fischiato dal pubblico in sala, ma amatissimo dal popolo partenopeo (e non solo), il giovane cantante è stato seguito dal giornalista Nicolò De Devitiis, che ha documentato tutti i retroscena per Le Iene.

La confessione di Geolier su Angelina

Geolier ha fatto la storia del Festival di Sanremo. Il giovane e amatissimo artista di Secondigliano, infatti, è stato il primo big in gara a cantare un pezzo intero in napoletano sul palco dell'Ariston. Seguito da Nicolò De Devitiis nei giorni sanremesi, il ragazzo ha raccontato tutte le emozioni vissute e rivelato di aver votato anche per Angelina Mango:

Io penso che al primo posto ci poteva stare pure Mahmood o Fred De Palma, non sarebbe cambiato nulla. Avrebbero fischiato lo stesso, non è che i fischi erano proprio per me. Angelina doveva proprio vincere, era spettacolare quello che ha fatto e lo dico sinceramente. Ti faccio una confessione, io ho anche votato per lei! Poi gli altri quattro voti li ho messi per me per sicurezza.

Il fatto che sono primo nelle classifiche è la dimostrazione che quando Napoli si impegna non ce n’è proprio per nessuno. Diventa una catena, nessuno può, nessuna città ha questa cosa. Mi hanno fatto sentire in colpa che ho vinto. Come se avessi rubato il premio e dovessi ridarlo indietro. Era meglio non vincere ve lo giuro. I tutorial per votare con cinque sim diverse? Io non c’entro nulla. Io ho una fanbase che mi ha sempre supportato, io mi sono limitato ad esibirmi.

Geolier ha poi continuato rivelando cosa si porterà dietro di questa sua prima esperienza al Festival di Sanremo:

Un sacco di fasciature e tagli, ma sono maturato molto. Poi il mio popolo che mi ha votato e mi sono stati vicino. Io volevo portare un premio a Napoli, ma i napoletani mi dicono che ho già vinto. Intanto ho portato il napoletano su quel palco e questo è una vittoria. Ma poi in conferenza stampa parecchi giorenalisti mi dicevano ‘per me dovevi vincere tu’. Ma allora perché non mi hanno votato?! Per il televoto avevo vinto, e questi mi dicevano che dovevo vincere io.

