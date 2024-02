Sanremo 2024 è stato il Festival dell’Amore: tutte le coppie che non ti aspetti

Gossip TV

Rose Villain sposata con il suo produttore, Stash dei The Kolors perso per la sua Giulia e molto altro. Le coppie del Festiva di Sanremo fanno sognare.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Angelina Mango ma il gossip sui protagonisti della kermesse musicale continuano, e questa volta riguardano l’amore. Ecco le coppie che non ti aspetti, quali cantanti sono felicemente sposati e chi è impegnato con volti noti del cinema internazionale.

Sanremo 2024, tutti i retroscena sulle love story del Festival

Dopo cinque anni di successi incredibili, Amadeus ha detto addio al Festival di Sanremo, ma non prima di aver reso la 74esima edizione della kermesse musicale una delle più memorabili di sempre. Il presentatore non ha accettato, come premesso ormai da mesi, il rinnovo da parte dei vertici di Viale Mazzini che sono ora alla ricerca di un degno erede. Mentre spuntano nuovi nomi di direttori artistici, ancora non confermati dai diretti interessati, Angelina Mango si gode la vittoria strappata con “La Noia” e la sua performance decisamente accattivante. Ma sapevate che la cantante è anche felicemente innamorata?

Sebbene prima di Sanremo si sia parlato di crisi, Angelina ha confermato che la sua relazione con il musicista Antonio Crigliano, con il quale condivide anche la passione per la musica e con il quale convive a Milano, in barba alla giovane età. Passione condivisa anche per Rose Villain, l’esplosiva e sensuale cantante di “Click Boom”, che è felicemente sposata con Sixpm, suo produttore musicale. I due vivono oltreoceano e sono una coppia davvero glamour e mondana.

Più casalinghi e concentrati sulla famiglia, invece, Stash ovvero il carismatico leader dei The Kolors e la sua compagna Giulia Belmonte, con la quale condivide la vita e due splendide figlie Grace e Imagine. A sopresa, durante la serata Cover ovvero la quarta serata del Festival, Amadeus ha posto l’attenzione di tutta Italia su un’altra coppia, quella formata dal cantante dei Santi Francesi, ovvero il sensualissimo Alessandro De Santis, e l’attrice internazionale Matilda De Angelis. Lui, imbarazzato, ha glissato sull’argomento quando dopo l’esibizione con Skin, Amadeus ha fatto alzare Matilda dalla platea e lei lo ha salutato davanti a tutta Italia. Lei, tuttavia, non si è fatta intimidire e su Instagram ha fatto un tifo sfegatato per la sua dolce metà.

