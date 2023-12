Sanremo 2024, Cristiano Malgioglio fa chiarezza sulla sua esclusione dal Festival

Gossip TV

Al prossimo Festival di Sanremo, Cristiano Malgioglio non ci sarà: il cantante ha deciso di fare chiarezza sul perché della sua assenza.

L'annuncio di Amadeus dei Big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo 2024 ha provocato da un lato l'emozionata reazione dei cantanti selezionati e dei loro fan, ma dall'altro un'ondata di polemiche per gli eslusi di questa nuova edizione della kermesse canora, come i Jalisse o, stando a ciò che riportano diverse fonti, di Cristiano Malgioglio.

Sanremo 2024, Cristiano Malgioglio esluso? Interviene il diretto interessato

A rivelare il nome di Malgioglio sono stati Il Messaggero, il sito di Davide Maggio e quello di All Music Italia: tutti hanno riportato anche i nomi di artisti che, contrariamente ai 27 Big annunciati, pur avendo inviato un brano per la competizione, hanno ricevuto un secco no! Secondo queste fonti, sembra che Cristiano Malgioglio avrebbe dovuto partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2024 insieme a Rovazzi e Ditonellapiaga - a sua volta in sostituzione di Rosanna Fratello, attuale concorrente del GF -.

Date le numerosi voci diffuse, Malgioglio ha deciso di intervenire e fare chiarezza sulla sua esclusione dalla kermesse. Il cantante, infatti, ha ammesso di non aver mandato alcuna canzone e di dichiararsi fan entusiasta del Festival e della conduzione di Amadeus e che guarderà Sanremo2024 su RAI1 come ogni anno:

"Io amo il Festival di Sanremo. Oggi, leggo con un grande sorriso che sono stato escluso dalla lista di partecipanti. Infatti, non ho mai mandato nessuna mia candidatura. Lo guarderò ogni anno ovunque io sia. Ottimo cast e complimenti ad Amadeus. Bravo!