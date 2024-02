Sanremo 2024: chi sostituirà Amadeus alla conduzione del Festival? "Ecco la conferma"

Gossip TV

Dopo cinque anni consecutivi al timone del Festival di Sanremo, Amadeus ha confermato il suo addio alla kermesse canora: ecco chi sarebbe il conduttore più quotato per prendere il suo posto.

Dopo cinque anni consecutivi al timone del Festival di Sanremo, Amadeus ha confermato il suo addio alla kermesse canora. Conclusa la 74°edizione, impazza già il toto nome su chi potrebbe prendere il suo posto. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe Alessandro Cattalan pronto al grande salto della sua carriera, ma si è anche parlato di Fabio Fazio , Carlo Conti e Paolo Bonolis. Ebbene, secondo quanto riferito dal portale di Fabrizio Corona, Dilinger News sarebbe proprio Bonolis a tornare alla conduzione del Festival.

Paolo Bonolis, ecco chi condurrà il prossimo Festival di Sanremo. Come al solito, siamo arrivati prima noi: ecco la conferma che Paolo Bonolis sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025. Si è conclusa la quinta edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus con risultati straordinari, addirittura due milioni in più dell’anno precedente, risultati che non avvenivano dal 95’. Ma sarà comunque l’ultimo festival di Amadeus. I risultati di Sanremo sono dovuti dalla scelta dei cantanti sì, ma non crediamo dai conduttori, e quindi, se Bonolis risulterà essere meno antipatico e più umile rispetto a quello di Mediaset, ponendosi come fa Amadeus, come un uomo qualunque, allora i risultati per la Rai saranno gli stessi.