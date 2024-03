Sanremo 2024, Angelina Mango dice la sua sul momentaneo addio di Sangiovanni al mondo della musica

Gossip TV

La vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, ha detto la sua sul ritiro di Sangiovanni dal mondo della musica dopo la kermesse canora.

L'ultima edizione del Festival di Sanremo2024 è stata un autentico successo di pubblico e di ascolti: la quinta condotta da Amadeus ha registrato grandi numeri su Rai1, tanto che i vertici Rai sembrano intenzionati a replicare per una sesta kermesse, nonostante il parere contrario del conduttore. Ma a colpire sono state anche le vicende del post-Sanremo, con le numerose polemiche su vincitori, sconfitti, voti e dichiarazioni. Tra questi momenti, anche il momentaneo ritiro dal mondo della musica di Sangiovanni.

Sanremo 2024, Sangiovanni lascia la musica: il commento di Angelina Mango

L'ex cantante della scuola di Amici di Maria De Filippi ha ammesso di volersi prendere una pausa dal mondo della musica e salvaguardare così la sua salute mentale. Per Sangiovanni, infatti, la kermesse canora di Sanremo2024 si è rivelata una grande fonte di stress che non gli ha permesso di brillare come avrebbe voluto.

Tanti i volti del mondo dello spettacolo, da Tiziano Ferro a Carlo Verdone - con cui il cantante ha recitato in Vita da Carlo - hanno mostrato il loro incoraggiamento e supporto. E, ora, arrivano anche le parole di Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024. Intervistata da Il Corriere della Sera, infatti, Angelina ha espresso il suo pensiero sul ritiro di Sangiovanni, con cui ha in comune l'inizio nella scuderia di Amici:

"Mi sento sempre vicina alle persone che fanno scelte per sé stesse e quindi credo che il bisogno di fermarsi sia sempre lecito, al di là della generazione e del momento. Vivere il palco di Sanremo porta a galla tutto quello che provi nel profondo: se sei molto felice si vede, se sei arrabbiato si vede, se sei stanco si vede. É un palco molto catartico"

Angelina rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest e sulle reazioni entusiaste dei fan della kermesse internazionale ha dichiarato:

"Ho visto le reaction dei fan dell’Esc alla mia canzone: un ragazzo spagnolo stoppava l’ascolto ogni due secondi e cantava il brano pur non sapendo le parole. Il suo entusiasmo mi ha fatto capire l’entusiasmo che percepisco in molti. Non mi conoscono, non conoscono il prima de La Noia, ma la canzone viaggia oltre i confini dello stivale. L’altro giorno ho dovuto fare un video in svedese: ovviamente non lo so parlare, sembra quando fai girare un disco al contrario"