Sanremo 2024, Amadeus lo ha vietato: ''Non lo vuole mai'', la scelta curiosa del presentatore

A poche ore dal debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo, la stylist di Amadeus racconta un retroscena sul presentatore.

Mancano pochissime ore al debutto, in diretta su Rai 1 dal palco del celebre Teatro Ariston, della nuova edizione del Festival di Sanremo. Poco prima dello spettacolo musicale più atteso d’Italia, la stylist di Amadeus ha rivelato un particolare scaramantico che il presentatore ha imposto a tutti i partecipanti, ecco di cosa si tratta.

Sanremo 2024, Amadeus vieta il colore verde: ecco perché

Dire che l’attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo è tanta, sarebbe riduttivo. Tutta Italia è in trepidante attesa del debutto della kermesse musicale, in scena dal 6 al 10 febbraio 2024 in diretta su Rai 1 dal palco dell’Ariston, che sarà anche l’ultima condotta da Amadeus. Dopo un successo strepitoso collezionato con le ultime edizioni, ci si aspetta tanto dal presentatore e le premesse ci sono tutte, a partire dagli ospiti internazionali ai quali si è aggiunto uno degli attori hollywoodiani più amati di sempre. Poco prima del debutto, la stylist Maria Sabato ha fatto qualche rivelazione su Amadeus a Fanpage, con il quale collabora da diverso tempo, svelando perché il presentatore si affida sempre alle abili mani di Gai Mattiolo.

“Amadeus è fedele a Mattiolo perché Gai Mattiolo ha creduto sempre in lui, anche nei momenti meno felici rispetto a questo attuale e degli ultimi anni. Mattiolo lo ha supportato in tutti i suoi progetti, sia televisivi che di vita. Perciò nel momento in cui Amadeus ha avuto l’occasione di fare una cosa importante come Sanremo ha voluto mostrare la sua riconoscenza allo stilista continuando il rapporto di collaborazione”.

Il Festival di Sanremo, infatti, non è fatto solo di canzoni e duetti, ma anche dall’attenzione totalizzante per i look di tutti i protagonisti, a partire da Amadeus, fino alle co-conduttrici e co-conduttori, ma anche dei cantanti che negli anni ci hanno regalato gioie e dolori, con i loro outfit estrosi. La stylist, tuttavia, ha svelato un particolare a cui nessuno aveva mai fatto caso, una scelta scaramantica del conduttore che ha vietato in modo assoluto di indossare sul palco il colore verde.

“Ci sono stati dei no e anche belli grossi. No al verde, non lo vuole mai, il viola è gradito evitare. Probabilmente è una cosa scaramantica sua personale e quindi la rispettiamo tutti. Ma la rispetta tutto il palco. Io coordino anche gli altri conduttori, tra le direttive che trasferisco ai personal stylist c’è anche quella di evitate per cortesia il verde perché è un colore che non è gradito. È quella dose di sana scaramanzia che è diventata un rito, un sorta di rituale che porta avanti, quasi come un cornetto portafortuna”.