Sanremo 2023: spoilerato il testo completo del brano di Giorgia

Discoteca Laziale ha pubblicato per errore sul suo sito l'intero brano nella nuova canzone dell’artista romana: cosa succede adesso

Discoteca Laziale, uno dei più rinomati negozi di musica della Capitale ha spoilerato il testo del brano che Giorgia porterà in gara al Festival di Sanremo 2023. Il negozio ha pubblicato tutte le parole del brano "Parole dette male" dell'artista in gara sul palco dell'Ariston tra i big di quest'anno.

Sanremo 2023: spoilerato per errore il testo del brano di Giorgia

Il brano di Giorgia è stato segnalato da un utente di Twitter e il sito ha provveduto immediatamente a cancellare tutto, trattandosi sicuramente di un errore in vista anche dell'uscita dell'album Blu che contiene anche la canzone di Sanremo.

Per la cantante, tra gli artisti più attesi della kermesse musicale, non dovrebbe profilarsi alcuna squalifica perché l'errore è stato commesso da terzi e non dipeso da lei o dal suo entourage.

L’esclusiva delle pubblicazioni del testi è riservato al settimanale TV Sorrisi e Canzoni che in anteprima una settimana prima dell'evento, rende noti tutti i brani con un numero speciale.

La vicenda di Giorgia non è un fatto isolato e ci sono alcuni noti precedenti come quello di Gianni Morandi nella scorsa edizione che ha spoilerato un pezzo della sua Apri tutte le porte e l'anno prima con Fedez e il brano Chiamami per nome, insieme a Francesca Michielin. In entrambi i casi non si sono stati provvedimenti.

