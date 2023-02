Sanremo 2023, Leo Gassman e la canottiera: arriva il commento di Alessandro Gassman

Gossip TV

Sul caso della canottiera indossata da Leo Gassman sul palco dell'Ariston è intervenuto anche Alessandro Gassman. Vediamo insieme cosa ha detto.

Sul palco di Sanremo 2023 non è inusuale vedere gli artisti e le artiste esibirsi con abiti particolari e, spesso, oltre alle canzoni si giudicano anche i look dei partecipanti. Una di queste sere, Leo Gassman si è esibito indossando una semplice canotta bianca, scatenando diversi commenti.

Sanremo 2023, cosa pensa Alessandro Gassman della canottiera di Leo Gassman?

Se la stylist dell'artista si è dissociata, dichiarando che questo look è stato messo insieme all'ultimo e che lei non aveva alcuna parte in questo, perché l'artista avrebbe potuto scegliere tra diversi capi prima di salire sul palco, sul caso della canottiera di Leo Gassman è intervenuto anche Alessandro Gassman, padre dell'artista.

In un commento sui social, l'attore di I Bastardi di Pizzofalcone ha postato su Twitter un fotomontaggio di lui, di suo padre, il grande attore Vittorio Gassman e di Leo, tutti con la canottiera:

"Comunque, sta cosa della canotta è un marchio di famiglia...tutto il resto sono imitazioni!"

Questo è stato il commento ironico a corredo del suo post, davanti al quale ogni polemica non può che cadere.