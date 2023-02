Sanremo 2023, Leo Gassman cambia look all'ultimo momento e causa la furia della stylist: "Mi dissocio da questo gesto"

Gossip TV

Nel corso dell'esibizione di Leo Gassman di ieri sera al Festival di Sanremo 2023 il cantante ha dovuto cambiare look all'ultimo momento, provocando un certo fastidio nella stylist. Vediamo insieme cosa è successo.

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023, Leo Gassman si è esibito con un look che ha fatto molto discutere: non tanto perché era particolarmente stravagante, quanto perché...è stato cambiato all'ultimo!

Sanremo 2023, la stylist di Leo Gassman furiosa con lui

Sul palco dell'Ariston, Gassman si è presentato con una semplice canotta bianca che ha, però, scatenato diverse battutine o frecciate. Infatti, sembra che si sarebbe dovuto esibire con una giacca, che però all'ultimo minuto ha deciso di non indossare. A spiegare il motivo è stato il giovane cantante a Ema Stokholma a Radio Rai 2:

"Si è trattata di una scelta inaspettata, dovevo indossare una giacca, ma sul palco non si possono indossare marchi e quindi non l'ho messa, però vabbè..."

Parole abbastanza innocenti, ma che hanno provocato la rabbia della stylist del cantante, Stefania Sciortino, la quale ha rivelato sui social di aver preso le distanze da ciò che ha detto il giovane cantante. A riferirlo è stato il portale DavideMaggio.it:

"Mi dissocio completamente dal look di Leo questa sera, non avrei mai mandato un artista sul palco in canotta bianca e lo sapete..."

La stylist ha rivelato che c'erano altri look che avrebbe potuto indossare l'artista, invece di presentarsi così in canotta. Al di là del fastidio per il look, anche la stylist ha dichiarato che ha apprezzato molto la sua esibizione.