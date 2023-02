Sanremo 2023, l'abito di Chiara Ferragni fa discutere: il motto "Pensati libera" non è suo, parla l'autore furibondo

Gossip TV

Il primo abito con cui Chiara Ferragni si è mostrata sul palco dell'Ariston aveva una stola con su scritto il messaggio Pensati libera. Una frase che in molti hanno attribuito a lei, ma in realtà l'autore è un altro ed è davvero furioso. Ecco cosa è successo.

Alla sua prima apparizione sul palco dell'Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni si è mostrata con un lungo abito di Dior, un total black a cui ha abbinato una stola bianca su cui capeggiava la scritta Pensati libera. Una frase che l'influencer ha dichiarato essere stata ideata dal duo creativo Claire Fontaine. Ma, a quanto pare, l'autore del motto è un altro...

Sanremo 2023, chi ha scritto Pensati libera?

In realtà, il motto è stato ideato da un collettivo artistico di tatuatori, Cicatrici Nere, che ha rivendicato la paternità della frase, attraverso un video in cui tagga Chiara Ferragni. Anche Claire Fontaine ha tenuto a specificare che la frase non è di sua proprietà, ma che è stata trovata dopo una marcia femminista a Bologna ed era stata perciò usata come slogan per liberare i corpi femminili dall'oppressione della società maschilista.

Nel video di Cicatrici Nere, gli ideatori della frase hanno voluto specificare che Pensati Libera non deve essere mercificato, non è un post o una foto che si può utilizzare per far soldi e ne ha perciò rivendicato la paternità. Al momento, dall'influencer non sono giunti commenti di alcun tipo.

Per la prima serata di Sanremo 2023, Ferragni ha scelto di parlare di un tema per lei caro: quello della violenza sulle donne, non solo fisica ma anche psicologica. L'influencer ha deciso di proseguire su questa scia dopo aver devoluto il cachet di Sanremo all'associazione DiRe, per le donne vittime di violenza, portando sotto i riflettori la causa.