Sanremo 2023, Francesca Fagnani si confessa sul suo ruolo da co-conduttrice e commenta la beneficenza di Chiara Ferragni

Gossip TV

Sarà una delle co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 Francesca Fagnani e in un'intervista al Messagero ha raccontato del suo ruolo con Amadeus e ha detto la sua anche sul caso beneficenza di Chiara Ferragni. Ecco cosa ha detto.

Il Festival di Sanremo 2023 si sta avvicinando sempre di più e aumenta la curiosità per la quarta edizione condotta da Amadeus e con la conduzione di un gruppo di artiste, giornaliste e influencer di grande prestigio. Tra loro c'è Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, intervistata da Il Messaggero a cui ha raccontato come sarà per lei questa kermesse canora. E non è mancato un commento sulla questione beneficenza della collega Chiara Ferragni.

Festival di Sanremo 2023, sulla beneficenza ecco cosa pensa Francesca Fagnani

La giornalista, che tornerà con Belve da metà febbraio, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato com'è stato per lei ricevere la notizia da parte di Amadeus di affiancarlo come co-conduttrice in una delle serate del Festival:

"Ho ricevuto la telefonata da Amadeus solo due giorni prima dell'annuncio a Viva Rai 2! lo scorso 5 dicembre e, onestamente, non credo che Sanremo mi cambierà la vita. Lo vivo come un riconoscimento e subito dopo tornerò alla vita di sempre."

Sul suo compenso, già qualche giorno fa ha ammesso che sarebbe andata a Sanremo anche gratis e sul suo ruolo di co-conduttrice rivela:

"Sono stonata e non so muovermi. Non cercherò gli applausi ma farò qualcosa che sento mio e che mi interessa dire davvero"

E, infine, sul caso beneficenza di Chiara Ferragni e dell'impatto che ha avuto sui media ha affermato:

"Il suo è stato un bel gesto, ma io sono cresciuta in una famiglia che da sempre fa beneficenza tutto l'anno. Mio padre, 85 anni, l'ultimo bollettino l'ha pagato alle poste pochi giorni fa"