Sanremo 2023, Eros Ramazzotti arrabbiato dopo l'esibizione con Ultimo: il video

Il video del retroscena di Eros Ramazzotti al Dietro Festival: il noto cantante seccato per il problema al gobbo

Ieri, dopo la conclusione della 73edizione del Festival di Sanremo, è andato un onda su Rai1, Dietro Festival, il racconto inedito del dietro le quinte della kermesse canora.

Tanti i momenti ripresi dalle telecamere nel retropalco dell'Ariston prima e dopo l'esibizione dei cantanti in gara è emerso un fuori onda su Eros Ramazzotti apparso particolarmente seccato per il mal funzionamento del gobbo. Durante l'esibizione del noto cantante con Ultimo, Eros si è infatti dimenticato alcune parole della sua celebre canzone "Un'emozione per sempre". "Non me la ricordo più", ha dichiarato Ramazzotti spiazzando tutti.

Nel video del backstage è apparso Ultimo che ha subito riferito "Non c'era il gobbo" ed Eros, rivolgendosi ad alcuni addetti ai lavoro è sembrato piuttosto stizzito, esclamando: "Non c'era il gobbo, bravi! Grazie!" applaudendo in modo ironico. "Meglio così, eravamo in diretta" ha poi aggiunto.