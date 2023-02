Sanremo 2023, arriva il commento della madre di Blanco sulla decisione di indagarlo: "Così lo distruggerete"

Gossip TV

Dopo gli eventi della prima serata di Sanremo 2023, in cui Blanco ha distrutto le rose del palco dell'Ariston, la procura ha deciso di indagarlo. Arriva, ora, il commento della madre del cantante sulla questione. Vediamo cosa ha detto.

Ormai, è trascorsa una settimana dalla fine del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, ma ancora non si è esaurita la polemica intorno al Caso Blanco: il cantante, infatti, ospite per presentare il suo brano L'Isola delle Rose, ha sfasciato completamente la scenografia del palco dell'Ariston e da allora, nonostante le scuse, è finito nell'occhio del ciclone.

Sanremo 2023: Blanco indagato, risponde la madre Paola Lazzari

Il cantante è stato posto sotto inchiesta dalla Procura di Imperia, a causa dei danni causati durante la kermesse. Già l'Associazione dei consumatori aveva querelato la Rai e Mara Venier, quando la conduttrice aveva provato a invitare il cantante a Domenica In per potersi scusare pubblicamente - Blanco ha pubblicato un post su Instagram per scusarsi - se l'artista si fosse presentato, perché il suo atteggiamento è stato considerato disdicevole e poco educativo.

Ora, con la querela, è intervenuta anche la madre del cantante, Paola Lazzari, che ha speso fiumi di parole per difendere il figlio. Il suo intervento è avvenuto nel corso del programma di Alberto Matano, La Vita in Diretta:

"Trovo fuori luogo questa cosa. Ci sono problemi più importanti da affrontare, ma voglio dire altro in questo momento: è un ragazzo di 20 anni che, come tutti, ha le sue pecche, ma arrivare a questo vuol dire distruggerlo psicologicamente. Siamo arrivati all'estremo. Come può prenderla un ragazzo che si sente accusato di una cosa del genere? Non era nelle sue intenzioni, come ha già spiegato, offendere nessuno.Il discorso era concordato, rispetto alla denuncia, non abbiamo ricevuto niente. Che la performance di mio figlio sia piaciuta o meno, è un altro paio di maniche. Non è riuscita, non è riuscito a fare quello che doveva fare."

La procura di Imperia avrebbe predisposto l'apertura di un fascicolo a carico di Blanco per danneggiamenti e il cantante rischierebbe da 6 mesi a 3 anni di reclusione.